«Многие хотят меня унизить»: Ольга Бузова рассказала о травле

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своей реакции на критику. Она её попросту игнорирует, потому что не намерена «засорять память ненавистью».

© Соцсети Ольги Бузовой

По словам знаменитости, она не держит в голове тех, кто пытается её уязвить, и не вникает в то, что они говорят. «Многие же готовы унизить меня, потому что знают, что о них напишут», — поделилась Бузова в интервью «РИА Новости».

Вместо реакции на обидчиков она предпочитает излучать позитив. Звезда призывает: «Давайте множить любовь, а не негатив, или ненависть».

Известность Ольге Бузовой принесло реалити-шоу «Дом-2», в котором она сначала была участницей, а затем ведущей. Позже она построила карьеру певицы и актрисы. При этом её часто критикуют за слабый вокал и провокационное поведение.

Ранее Бузова отреагировала на неожиданное заявление Инстасамки об их сотрудничестве.

«Ты обалдела?!»: Ольга Бузова в шоке с дерзкого хода Инстасамки