Байопик о Майкле Джексоне официально выйдет в России

В России 28 мая начнётся показ байопика о Майкле Джексоне. Лента под названием «Майкл» выйдет в РФ благодаря компании «Вольга». Об этом в своих соцсетях сообщил «Кинопоиск».

© Wikimedia Commons

Главную роль в ленте доверили Джаафару Джексону — родному племяннику короля поп-музыки. За режиссуру отвечал Антуан Фукуа, ранее снявший «Великолепную семёрку» и цикл фильмов «Великий уравнитель». Автором сценария стал Джон Логан, принимавший участие в создании «Последнего самурая» и «Гладиатора». Кроме того, в фильме снялись Ниа Лонг, Майлз Теллер и Колман Доминго.

Выход ленты в мировой прокат намечен на 24 апреля. Распространялось множество слухов о вероятных переносах и задержках, но дата релиза остаётся неизменной.

Фильм уже побил один из мировых рекордов, так как его первый трейлер стал самым просматриваемым тизером байопика за всю историю кинематографа.

