«Хватает на хлеб»: Бари Алибасов раскрыл размер своей пенсии

Продюсер Бари Алибасов, основавший легендарный коллектив «На-На», раскрыл, какой у него размер пенсии. Раньше эта информация нигде не афишировалась. Как сообщила его супруга Елена, ежемесячно 78-летний артист получает 26 тысяч рублей. По словам самого Алибасова, этих средств вполне достаточно для нормальной жизни в Москве.

«Мне хватает и на сахар, и на масло, и на хлеб. А икру я терпеть не могу. Меня тошнит, когда я вижу икорку», — поделился артист в интервью «МК».

Деньги от государства — не всё, чем живёт Алибасов. Его коллектив «На-На» регулярно выезжает на гастроли. Недавно продюсер также воссоздал «Интеграл» — группу, которую он собрал в 1966 году. Именно с этого проекта стартовала его большая творческая биография.

