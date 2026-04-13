«Тяжёлые времена»: известная группа зарабатывает авторемонтом, а не песнями

Братья Бирбичадзе из группы «Те100стерон» теперь зарабатывают авторемонтом. Это дело даёт им больше дохода, чем выступления. Всё из-за того, что спрос на корпоративы стал нерегулярным, а экономическая обстановка оставляет желать лучшего.

На церемонии «Жара» артисты пообщались с прессой и заявили, что не бросают сцену, но концертный заработок падает. «Сейчас тяжелые времена, и корпоративов стало меньше, поэтому сложно с этим», — заявил Андрей Бирбичадзе. Его слова приводит «Муз-ТВ».

Гонорар за одно выступление группы — примерно 400 тысяч рублей на каждого участника за 40 минут, но желающих нанять коллектив почти нет.

Поп-дуэт «Те100стерон» был основан в 2014 году. Среди хитов группы — «Это не женщина», «Стала женой невеста», «Карамель» и другие.

