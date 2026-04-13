Вокруг музыки к сериалу «Эйфория» разгорелся скандал

Британский музыкант и продюсер Тимоти Ли Маккензи, выступающий под псевдонимом Labrinth, объяснил, почему не стал работать над саундтреком к третьему сезону «Эйфории». Он сказал, что не терпит, когда с ним плохо обращаются. Премьера новых серий шоу состоялась 12 апреля.

Ранее Labrinth жёстко раскритиковал индустрию, свой лейбл и сам сериал в удалённом посте. Сейчас он сделал новое заявление в соцсетях. «Люди в этой индустрии будут спокойно лгать и всё равно называть себя честными людьми», — написал он. Артист пояснил, что убрал всю свою музыку из «Эйфории».

«Я ушёл, потому что, когда я работаю на кого-то, его видение для меня важнее всего. Но я не позволяю людям обращаться со мной как с дерьмом», — добавил Labrinth.

Музыкант получил «Эмми» за песню All For Us из первого сезона. Среди других его композиций для сериала — Formula и Still Don’t Know My Name.

Ханс Циммер присоединится к созданию саундтрека для третьего сезона «Эйфории»