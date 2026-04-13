Стало известно, где пройдёт «Новая волна» в 2026 году

В 2026 году Казань опять примет музыкальное состязание «Новая волна», в котором соревнуются начинающие звёзды эстрады. Эту информацию озвучил Ильсур Метшин, возглавляющий город.

«Такое большое для нас событие, за которое мы боролись. И второй год подряд нашему городу будет оказано доверие», — объявил мэр Казани. Его слова цитирует «ТАСС».

Впервые столица Татарстана принимала эти соревнования годом ранее, в 2025-м. Тогда победу одержал кахахстанский певец Alex Lim, который выступил с треком «Забывай». Сам же проект существует с 2002 года. Его главная задача — показывать публике ранее не известных исполнителей. Среди популярных артистов, когда-либо участвовавших в этом конкурсе, числятся Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Нюша.

До 2014 года площадкой для «Новой волны» неизменно служила латвийская Юрмала. Затем, с 2015 по 2019 год, соревнования переехали в Сочи. А в 2021 и 2024 годах их проводили на федеральной территории «Сириус».

