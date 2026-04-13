«Научила бабушка»: Алсу раскрыла свой тайный ритуал перед выходом на сцену

Заслуженная артистка России Алсу призналась, что каждый раз перед выступлением она молится. Своим ритуалом она поделилась с журналистами за кулисами сольного шоу Евы Власовой.

«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — заявила исполнительница песни «Зимний сон». Её слова приводит «Пятый канал».

Алсу заявила, что артисты ничем не отличаются от остальных. У них тоже случаются разные события в жизни, но это не должно влиять на их работу. Певица уверена, что все переживания нужно оставлять за кулисами, ведь поклонники приходят на концерт за праздником.

