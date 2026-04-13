Ольга Бузова заявила, что никто не может с ней конкурировать

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова утверждает, что у неё нет конкуренток в отечественном шоу-бизнесе. Свою позицию она объяснила просто: не хочет ни с кем состязаться.

«Я живу по другому принципу — не соперничаю», — заявила звезда в интервью «РИА Новости». Бузова также рассказала, что радуется успехам коллег, поддерживает их и при необходимости размещает анонсы.

По мнению артистки, никто не делает шоу, похожие на её. В певческой же карьере она придерживается собственного жанра. Чтобы объяснить свою точку зрения, исполнительница хита «Мало половин» привела в пример Полину Гагарину. Бузова считает, что публика любит их за разное настроение на концертах.

