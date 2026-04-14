«Хотели вы этого или нет»: Инстасамка показала запись трека с «легендой»

Рэперша Инстасамка и певица Ольга Бузова выложили в соцсети ролик из студии, в котором можно услышать отрывок из их грядущего совместного трека. Когда состоится релиз песни и как она будет называться, пока неизвестно.

«Хотели вы этого или нет, фит уже здесь», — подписала видео Инстасамка.

Инстасамка ещё 26 марта анонсировала трек с Бузовой. Но та, как оказалось, о песне ничего не знала. По словам Бузовой, она только недавно увидела сообщение рэперши с предложением о сотрудничестве. «Инстасамка несколько недель назад запустила новость, будто песня уже есть, отметила меня. Я сначала: "Ты обалдела?!", но потом подумала: это же круто — молодёжь дерзкая, наглая», — рассказала Бузова. Её слова процитировал Telegram-канал «Звездач».

При этом от совместной работы певица не отказалась и сказала, что подумает над предложением. Она отметила: хит — это хорошо, особенно с «двумя легендами».

«Ты обалдела?!»: Ольга Бузова в шоке с дерзкого хода Инстасамки