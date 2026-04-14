Названы музыканты, которые войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году

В выпуске программы American Idol огласили имена исполнителей, удостоенных включения в Зал славы рок-н-ролла в этом году. В главной категории отмечены группы Iron Maiden, Wu-Tang Clan, Oasis, Sade, Joy Division/New Order, а также Фил Коллинз, Лютер Вандросс и Билли Айдол.

© Mario Skraban/Getty Images

Рэпер Ghostface Killah из Wu-Tang Clan

Музыканты получают право на включение спустя 25 лет после выхода дебютной пластинки. Хип-хоп-коллектив Wu-Tang Clan, соул-певец Вандросс и рок-музыкант Коллинз прошли с первой номинации. Коллинз ранее уже был введён в Зал как участник Genesis, и теперь он станет редким артистом, удостоенным этой чести дважды. Для группы Sade и Билли Айдола это была вторая попытка. Sade выдвигались в 2024-м, Айдол — год назад. А коллективы Iron Maiden, Joy Division/New Order и Oasis добились успеха лишь с третьего раза, пишет The Hollywood Reporter.

Премию за раннее влияние получат MC Lyte, Куин Латифа, Селия Крус, Фела Кути и Грэм Парсонс. Награду за музыкальное мастерство вручат Рику Рубину, Джимми Миллеру, Арифу Мардину и Линде Крид. Телеведущего Эда Салливана посмертно отметят премией Ахмета Эртегюна, которая предназначена для немузыкантов. Именно его шоу познакомило огромную аудиторию с легендарными выступлениями, в том числе The Beatles.

Главной неудачливой исполнительницей в этом году признана Мэрайя Кэри — ей не удалось попасть в Зал уже в третий раз. До этого она номинировалась в 2021 и 2023 годах. Кроме неё, отказ получили INXS, Pink, The Black Crowes, Мелисса Этеридж, Джефф Бакли и Лорин Хилл.

Церемония награждения состоится 14 ноября в Лос-Анджелесе.

