Лидер «Бонда с кнопкой» и Травма попали в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Деловой журнал Forbes Russia опубликовал длинный список ежегодного рейтинга «30 до 30». В него попали сто перспективных молодых людей из совершенно разных сфер: искусстве, спорте, предпринимательстве и других. В категории «Музыка» оказались исполнители самых разных жанров — от поп-музыки и хип-хопа до инди и фолка.

© Соцсети группы «Бонд с кнопкой»

Илья Золотухин из группы «Бонд с кнопкой»

В категории «Музыка» в 2026 году заявлены:

солист инди-рок-группы Beautiful Boys Иван Подгороднев

певец Михаил Смирнов (мартин)

рэпер Марк Серков (madk1d)

рэпер Никита Беляев (Whole Lotta Swag)

рэпер Антон Бондарев (темный принц)

хип-хоп-исполнители Александр Ермолаев (Gorilla Glu) и Егор Ерёмин (Lil Naku)

поп-исполнители Арам Батайлов (Jakone) и Лиана Геворкян (Kiliana)

звукорежиссёр и исполнитель Илья Колосовский (Травма)

руководитель скаутинга в Koala Music Константин Власенко

солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин

Как рассказала «Рамблеру» в 2025 году руководитель российского Forbes «30 до 30» Ильмира Гайсина, ни один номинант не попал в перечень без внимания или одобрения со стороны экспертов индустрии.

Опубликовав лонг-лист, организаторы открывают голосование. К нему подключаются и эксперты, и пользователи сайта Forbes. Чтобы проголосовать за фаворита, достаточно зайти на официальный интернет-ресурс издания. Результаты голосования и определят финальных победителей.

