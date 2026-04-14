Лидер «Бонда с кнопкой» и Травма попали в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Деловой журнал Forbes Russia опубликовал длинный список ежегодного рейтинга «30 до 30». В него попали сто перспективных молодых людей из совершенно разных сфер: искусстве, спорте, предпринимательстве и других. В категории «Музыка» оказались исполнители самых разных жанров — от поп-музыки и хип-хопа до инди и фолка.
Илья Золотухин из группы «Бонд с кнопкой»
В категории «Музыка» в 2026 году заявлены:
- солист инди-рок-группы Beautiful Boys Иван Подгороднев
- певец Михаил Смирнов (мартин)
- рэпер Марк Серков (madk1d)
- рэпер Никита Беляев (Whole Lotta Swag)
- рэпер Антон Бондарев (темный принц)
- хип-хоп-исполнители Александр Ермолаев (Gorilla Glu) и Егор Ерёмин (Lil Naku)
- поп-исполнители Арам Батайлов (Jakone) и Лиана Геворкян (Kiliana)
- звукорежиссёр и исполнитель Илья Колосовский (Травма)
- руководитель скаутинга в Koala Music Константин Власенко
- солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин
Как рассказала «Рамблеру» в 2025 году руководитель российского Forbes «30 до 30» Ильмира Гайсина, ни один номинант не попал в перечень без внимания или одобрения со стороны экспертов индустрии.
Опубликовав лонг-лист, организаторы открывают голосование. К нему подключаются и эксперты, и пользователи сайта Forbes. Чтобы проголосовать за фаворита, достаточно зайти на официальный интернет-ресурс издания. Результаты голосования и определят финальных победителей.
