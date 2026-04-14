В Россию возвращается диджей, попавший в Книгу рекордов Гиннеса

Диджей Пол Окенфолд вновь даст концерты в России. Выступления запланированы на 4 сентября в Ростове-на-Дону, 5 сентября в Сочи, 11 сентября в Москве и 12 сентября в Санкт-Петербурге. Организацией поездки занимается агентство Say Agency.

В 1999 году Окенфолда внесли в Книгу рекордов как самого успешного диджея планеты. Также он трижды номинировался на «Грэмми». Его карьера началась в Англии в конце 1980-х — тогда он участвовал в становлении рейв-культуры.

Окенфолд активно занимался созданием саундтреков для большого кино. Среди них — картины «Пароль “Рыба-меч”», «Матрица: Перезагрузка» и «Идентификация Борна». Он выходил на сцену вместе с U2 и Мадонной, основал лейбл Perfecto Records, а также играл в необычных местах — от Великой Китайской стены до склонов Эвереста.

В России музыкант выступает не впервые. Он вошёл в число зарубежных диджеев топ-уровня, которые одними из первых добавили страну в свой гастрольный график. Первый приезд в Москву состоялся в 1994 году, а затем поездки стали регулярными. Окенфолд проявил интерес к русской культуре: сотрудничал с местными диджеями и даже сделал ремикс на песню «Перемен» группы «Кино».

