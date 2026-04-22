От зятя олигарха до мусорного бизнесмена: куда пропал Влад Сташевский

В девяностые Влад Сташевский был одним из самых известных певцов, но в нулевые он резко пропал со сцены. Сначала женился на дочери миллионера, порвал с влиятельным продюсером, а затем и вовсе ушёл в мусорный бизнес. «Рамблер» рассказывает, почему карьера Сташевского пошла под откос и чем он занимается сейчас.

Почему Влад Сташевский ушёл со сцены

Влад Сташевский не обладал выдающимися вокальными навыками, но это не помешало ему стать секс-символом, от которого в 1990-е были без ума тысячи девушек. Изначально он не планировал становиться певцом, но в 1993 году его заметил продюсер Юрий Айзеншпис. Будучи 19-летним студентом, Влад просто решил исполнить несколько песен для своих друзей в модном московском клубе «Мастер», а в итоге получил визитку от Айзеншписа. Уже через неделю они вместе записали первый трек «Дороги, по которым мы идём». Именно продюсер посоветовал начинающему артисту поменять фамилию Твердохлебов на более звучную — Сташевский.

Уже в 1994 году исполнитель представил свой дебютный альбом «Любовь здесь больше не живёт», который принёс ему популярность. В 1996 году он стал певцом года по версии читателей «Московского комсомольца» и получил премию «Овация» за песню «Позови меня в ночи».

Всё изменилось в 1999 году, когда Сташевский решил прекратить сотрудничество с Айзеншписом. Продюсера считали довольно жёстким в работе, но многие его проекты были успешны. Помимо Сташевского, он работал с «Кино», «Моральным кодексом», Димой Биланом, Линдой и другими артистами.

Чем занимался Влад Сташевский

Хотя в 2000-х Сташевский уже не выпускал хитов, он всё ещё оставался популярным. В 2003-м певец принял участие в реалити-шоу «Последний герой». Его суть заключалась в выживании на необитаемом острове в экстремальных условиях. Сташевский занял восьмое место. В 2004 году он дебютировал как актёр в спектакле «Любовь без правил».

С середины нулевых Влад Сташевский пропал с ТВ. Вместо этого он начал заниматься «мусорным» бизнесом. Ему принадлежало 5% дохода в компании «ООО Волна-М», учредителем которой был его родственник — Александр Твердохлебов. Фирма осуществляла переработку металлолома, а также сбор и очистку сточных вод и твёрдых отходов. В 2017 году она была ликвидирована.

Два брака и личный кризис

Влад Сташевский регулярно находился в женском окружении, поэтому в прессе постоянно ходили слухи о его личной жизни. Он подтвердил только роман с певицей Натальей Ветлицкой, которая была старше его на 10 лет. Их отношения продлились недолго.

Сташевский сбросил с себя статус холостяка в 1997 году, женившись на Ольге Алёшиной. Она была не простой девушкой, а дочерью влиятельного бизнесмена и генерального директора «Лужников» Владимира Алёшина. Через год после свадьбы у пары родился сын Даниил, но это не помогло спасти брак. Когда мальчику было четыре года, Сташевский и Алёшина развелись.

Артисту было запрещено видеться с Даниилом, что также негативно влияло на его состояние после расставания с Алёшиной. Из кризиса ему помогла выбраться Ирина Мигуля, которая стала его второй женой. По образованию она психолог, но, вступив в брак со Сташевским, стала его директором, взяв на себя все административные вопросы касательно его сценической деятельности. В 2008 году у них родился сын Тимофей.

Влад Сташевский сейчас

Влад Сташевский продолжает выступать, но чаще всего на частных мероприятиях и сборных концертах. В последнее время он старается напоминать о себе участием в телевизионных программах. В 2020 году он снялся в «Суперстар! Возвращение», где представил первую за долгое время песню «Не бывает разлюбил». Сташевский также любит перевоплощения, поэтому в 2023-м он появился в шоу «Маска» в образе Морского Царя, а в 2024-м предстал как Перун в «Аватаре».

В начале 2026 года артист участвовал в передаче «Суперстар! Битва сезонов». В одном из выпусков он перепел хит молодого певца Вани Дмитриенко «Шёлк». Отрывок из его выступления завирусился в соцсетях. Но о новой волне популярности Сташевского пока говорить рано.

