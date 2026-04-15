В Большом театре назвали победителей премии Bravo

Восьмой раз в Москве на исторической сцене Большого театра состоялось торжество в честь вручения премии Bravo. Мероприятие прошло при поддержке Radio Monte Carlo. Призы получили музыканты из одиннадцати государств.

Ильдар Абдразаков

Победителями признаны: бас-баритон Ильдар Абдразаков, сопрано Аида Гарифуллина и Диляра Идрисова, пианисты Денис Мацуев и Владимир Вишневский, эмиратский дирижёр Николас Манн, белорусский композитор Валерий Воронов, а также дудукист Эрик Мирзоян. «Лебединое озеро» Татарского театра оперы и балета выбрано лучшим балетом. «Алеко» Севастопольского театра названо лучшей оперой. Лучшим оркестром стал Московский государственный симфонический оркестр (руководитель — Иван Рудин). Спецпремию за вклад в мировую культуру также присудили народному артисту СССР Владимиру Васильеву.

Статуэтку Bravo 12 апреля досрочно отдали гендиректору Большого театра Валерию Гергиеву — он не смог присутствовать на церемонии.

Премия собирает академических исполнителей из России, стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Мероприятие уникально, так как в стране нет похожих аналогов. Особый вклад церемонии также отметил президент РФ Владмир Путин.

