Севиль из Artik & Asti рассказала, с чем столкнулась в начале карьеры

Певица Севиль из группы Artik & Asti рассказала, что её часто сравнивают с другими артистами. По словам исполнительницы, её это не сильно расстраивает.

© Соцсети Севиль

«Да, я пришла, и сразу так повелось, сразу пошли сравнения», — призналась Севиль в беседе с корреспондентом «Пятого канала».

Севиль пытается относится к этому с позитивом и не стремится ничего доказывать другим — только себе. Артистка пояснила, что профессия обязывает каждый день самой завоёвывать место под солнцем, и это здорово мотивирует.

Популярность пришла к Севиль, когда в 2022 году она стала новой солисткой проекта Artik & Asti. Она заменила бывшую участницу коллектива Anna Asti.

