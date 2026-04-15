Дима Билан и Anna Asti исполняют откровенный танец в новом тизере

Певец Дима Билан и поп-исполнительница Anna Asti готовят совместный релиз. Песня, получившая название «Эпилог», станет первой дуэтной работой двух звезд.

Релиз композиции намечен на 24 апреля. Пока артисты не комментировали коллаборацию, но в своих соцсетях они поделились тизером.

В видео показан отрывок самой песни, а также нарезка кадров из готовящегося клипа. Артисты снимались в номере гостиницы. В ролике Дима Билан и Anna Asti предстают в откровенных образах. Одна из ключевых сцен — это их совместный танец.

