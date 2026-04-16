«Все бесят»: Шура об артистах из 1990-х, искусственном интеллекте и цензуре

В начале апреля вышла автобиография певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура. Книга, выпущенная изданием «Бомбора», получила название «Шура. Смех и слёзы. Взлёт, падение и новое начало звезды 90-х». Корреспондент «Рамблера» пообщался с Шурой перед презентацией на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction 2026 и выяснил, зачем артист написал свою биографию, как он относится к цензуре и что думает о возвращении звёзд 1990-х.

Почему вы решили написать книгу?

Я хочу снять кино, а книга пишется для сценария. Но, по правде говоря, меня уговорил мой коллектив. Самое смешное, что мама мне сказала: «Что, подыхать собираешься?» Она считает, что книгу пишут уже на смертном одре. Но нет, книга получилась весёлая, классная.

А можете поделиться какой-нибудь увлекательной историей из книги, чтобы читатели понимали, чего ожидать?

Фиг тебе. Читайте, покупайте. Хотя я не рассчитываю заработать на книге. Ребят, там всё смешно и весело. Есть где и поплакать, и поржать. Где-то дорисовано, додумано, чтобы не так было печально всё это читать.

Какие из современных музыкальных трендов вас раздражают больше всего?

Мне всё нравится. Я всё слушаю.

В недавнем интервью для шоу «Назад! В будущее!» вы говорили об опасностях нейросетей, то есть вы против ИИ?

Против ИИ всё равно не пойдёшь. Просто я задаюсь вопросом: к чему это всё приведёт? Учёная Татьяна Черниговская очень много рассуждает на эту тему. У нас же пропадут все возможности писать. Нужно будет просто нажать две кнопки, задать текст какой-то, тембр голоса, и нейросеть тебе за полчаса напишет всю аранжировку. Так неинтересно.

Сейчас вновь набирают популярность артисты из 1990-х. За кого вы искренне рады, а кому вы, наоборот, посоветовали бы остановиться?

Все бесят. И все радуют. У кого сил хватит — пускай идут вперёд. Им есть чему у меня поучиться. Пока ни у кого очень хорошо не получилось. Просто больше старания нужно в наше время.

Сейчас в российском обществе и в музыке в частности ужесточается цензура, как вы относитесь к этому?

Это замечательно, вы что. Я себя сам ругаю: у меня мат-перемат и в трусах в Кремле выступал. Нет, сейчас цензура нужна — в наше здоровое и одновременно сложное время. Сегодня нужно больше гуманности, больше широких улыбок: как я всех ругал за жёлтые зубы, а сам ходил без зубов. Эстетики не хватает, эстетики. Эстрада должна быть красивой.

О чём в вашей карьере вы сожалеете больше всего?

О том, что 25 лет не общался с мамой. Только об этом. В книге это большой жирной строчкой прописано.

Вы прошли через много жизненных испытаний: рак, тяжёлые отношения с матерью. Как вам удалось не озлобиться на весь мир и вообще не бросить музыку?

Пускай трудности будут. Мы чокнутыми станем без трудностей. Как говорят, на ошибках учатся. Надо их как можно больше наделать, чтобы понимать ценность каждого дня, который ты проживаешь.

Биографическая справка

Певец Шура, он же Александр Медведев, родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. До девяти лет его воспитанием занимались мать Светлана Медведева и отчим Николай Дудченко, которого Шура долго принимал за биологического отца. Будущий артист чувствовал себя лишним, и в какой-то момент мать сдала его в детский дом, откуда вскоре его забрала бабушка. В будущем конфликт с матерью усугубился из-за её нового партнёра, с которым у Шуры были натянутые отношения. Артиста также сильно задело, что Светлана выписала его из квартиры. Они не разговаривали 25 лет и помирились лишь в начале 2020-х.

Музыкальная карьера Шуры стартовала в 13 лет с выступлений в ресторане. Общеобразовательную школу он так и не окончил. В шестом классе его отчислили со справкой о неполном среднем образовании. Затем Шура уехал в Ригу и прошёл там курсы дизайнеров-флористов.

Вернувшись в Новосибирск, Шура познакомился с композитором Павлом Есениным, с которым начал тесное сотрудничество. Пик популярности Шуры пришёлся на вторую половину 1990-х годов благодаря эпатажному образу и таким хитам, как «Холодная луна» и «Ты не верь слезам». В начале 2000-х артист на несколько лет пропал со сцены из-за обострившейся зависимости. У него также был обнаружен рак яичка, из-за которого ему была срочно проведена операция.

Сейчас Шура ведёт активную концертную деятельность. В конце марта 2026-го он победил в шоу «Суперстар! Битва сезонов» на НТВ.

