GONE.Fludd и Mirele представят хиты в новом формате на «Силе Звука»

29 апреля в клубе «Оригинал» музыкальный сервис Звук организует уже четвёртую «Силу Звука». Подписчики платформы смогут попасть на мероприятие бесплатно.

© Страница GONE.Fludd в VK; страница Mirele в VK

Чтобы получить приглашение, нужно прослушать специальный плейлист. Его пришлют на почту самым активным пользователям до 28 апреля.

В программе концерта — старые хиты в свежей аранжировке. Жёсткие и прямолинейные треки превратятся в мягкие, почти домашние версии под живые инструменты с фолковым оттенком.

Организаторы просят придерживаться дресс-кода. Желательно использовать цветочные рисунки или принты. Цветовая гамма — зелёный, лайм, розовый и фуксия.

Среди выступающих — рэпер GONE.Fludd, экс-участница коллектива «Мы» Mirele, автор интернет-хита «Тело — убийца» Игнатий Винтуров, певец мартин, инди-фолк-музыкант лампабикт, хип-хоп-исполнители 163onmyneck и Полка, а также инди-рокер Soltwine.

«Мы создаём пространство, где артисты выходят за привычные рамки, а слушатели проживают музыку как яркий и неожиданный опыт. Нам важно вытащить людей из повседневного шума и вернуть их к ощущениям», — заявила директор по работе с артистами Звука Катя Комиссарова.

