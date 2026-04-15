GONE.Fludd и Mirele представят хиты в новом формате на «Силе Звука»
29 апреля в клубе «Оригинал» музыкальный сервис Звук организует уже четвёртую «Силу Звука». Подписчики платформы смогут попасть на мероприятие бесплатно.
Чтобы получить приглашение, нужно прослушать специальный плейлист. Его пришлют на почту самым активным пользователям до 28 апреля.
В программе концерта — старые хиты в свежей аранжировке. Жёсткие и прямолинейные треки превратятся в мягкие, почти домашние версии под живые инструменты с фолковым оттенком.
Организаторы просят придерживаться дресс-кода. Желательно использовать цветочные рисунки или принты. Цветовая гамма — зелёный, лайм, розовый и фуксия.
Среди выступающих — рэпер GONE.Fludd, экс-участница коллектива «Мы» Mirele, автор интернет-хита «Тело — убийца» Игнатий Винтуров, певец мартин, инди-фолк-музыкант лампабикт, хип-хоп-исполнители 163onmyneck и Полка, а также инди-рокер Soltwine.
«Мы создаём пространство, где артисты выходят за привычные рамки, а слушатели проживают музыку как яркий и неожиданный опыт. Нам важно вытащить людей из повседневного шума и вернуть их к ощущениям», — заявила директор по работе с артистами Звука Катя Комиссарова.