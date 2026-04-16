ИИ-кавер на «Седую ночь» с голосом Канье Уэста возглавил мировой чарт

Глобальный чарт Shazam возглавила англоязычная версия песни «Седая ночь» под названием Silver Night. Этот трек создан искусственным интеллектом и имитирует голос американского рэпера Канье Уэста.

Причиной резкого скачка популярности трека стало вирусное видео. Запись собрала десятки миллионов просмотров. На этих кадрах американский рэпер якобы поёт композицию Silver Night. Для монтажа взяли отрывки из реального выступления музыканта, которое прошло в начале апреля в Лос-Анджелесе. Во время концерта артист находился на вращающейся сфере, изображавшей Землю.

Даже российский рэпер Тимати попался на эту уловку. В своих соцсетях он поделился сгенерированным видео, в котором отметил Канье Уэста.

