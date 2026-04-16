«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» сыграют на инди-фестивале «Близость»

Фестиваль инди-музыки «Близость» впервые проведут в Москве 4 июля. Площадкой станет территория ДК «Альфа Кристалл». Руководит событием Илья Золотухин, фронтмен коллектива «Бонд с кнопкой».

© Соцсети группы «Бонд с кнопкой»

Группа «Бонд с кнопкой»

В список участников вошли как популярные, так и малоизвестные группы и исполнители. Среди выступающих — «Аффинаж», «Деревянные Киты», «ПИЛС», «кё», «Где Фантом?», «Чёрное на белом», «я Софа», «Рубеж веков», «Аквапарк», Хацкевич, «Один в оленьем парке», Дарья Виардо и obraza net. Кроме того, на сцене также можно будет увидеть сам коллектив «Бонд с кнопкой», который выступит в расширенном составе.

Фестиваль займёт три сцены. Две из них будут работать под открытым небом, третья — в здании ДК «Альфа Кристалл», которое признано памятником архитектуры.

Коллектив «Бонд с кнопкой» приобрёл известность в начале 2025 года после релиза трека «Кухни». Эта песня продолжительное время занимала первые строчки в российских чартах. Такой успех инди-фолк-композиции стал необычным явлением для музыкальной индустрии. Вслед за этим эксперты заговорили о возникновении тренда на «добрую» музыку.

