Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение о том, кому стоит доверить участие в «Интервидении» от России. По его мнению, на конкурс нужно отправлять не раскрученных звёзд, а начинающих и мало кому известных молодых певцов.

«Любая знаменитость уже вне конкурса. Представлять страну на конкурсе должна молодежь, которой нужна дорога», — сказал Пригожин изданию НСН.

В 2025 году в России впервые после перезапуска прошёл международный песенный конкурс «Интервидение». Эту попытку Пригожин оценил как провальную. Честь страны тогда защищал артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Он обратился к судьям с просьбой не выставлять ему оценки. Сам певец объяснил это тем, что Россия якобы уже одержала победу, пригласив к себе множество государств. Пригожин не согласен с таким поведением: «То, что в прошлом году сделал Шаман, — это просто безобразие. Нельзя людей считать за идиотов». Продюсер добавил, что подлинное уважение добывается реальными делами, а не пустыми речами.

Кроме того, по его словам, процедура выбора участника обязана быть прозрачной, справедливой и соответствовать высоким стандартам.

