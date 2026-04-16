Куртукова, Пелагея и Мия Бойка споют песни Победы в Кремле

4 мая в Государственном Кремлёвском Дворце пройдёт концерт «Песни Победы», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая телеканал НТВ покажет запись этого события. Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На сцену выйдут Пелагея, Татьяна Куртукова, Shaman, Александр Маршал, Александр Буйнов, Хабиб, Niletto, Зара, Асия, Akmal’, Loc-Dog, Стас Пьеха, Mia Boyka, группа «Катюша», Миша Марвин и другие артисты.

Концерт продолжает проект «Музыка Победы», который в 2025 году реализовали АНО «Интеграция», VK Records и продюсерский центр Игоря Матвиенко. В рамках этого проекта был выпущен альбом, в котором песни военных лет перепели известные артисты. Среди них — Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, группа Uma2rman и другие.

Сейчас готовится вторая часть альбома. В неё войдут новые композиции в современной обработке. В записи участвуют Александр Буйнов, Александр Маршал, Миша Марвин, Niletto, Akmal’, Антон Токарев и Асия, Loc-Dog, Стас Пьеха и другие. Релиз на всех стриминговых площадках намечен на 24 апреля.

