В Москве перенесли выступление известного диджея Art Department

Канадский диджей Art Department не выступит в Москве 24 апреля. Организаторы объяснили, что врачи не разрешили артисту долгие перелёты, пока он восстанавливается после травмы. Новая дата его шоу будет объявлена позже.

© Соцсети Art Department

Тем не менее в этот день в ДК «Кристалл» пройдёт вечеринка с участием турецкого артиста Barış K. Она будет посвящена открытию нового ресторана «Рестик». Это заведение Алексея Ольхового и Евгения Машкова, а кухню там возглавил бренд-шеф Андрей Лапин. Компанию Barış K составят московский дуэт Geju, основатели лейбла и одноимённого бара Leveldva, а также братья Липские, более известные как Simple Symmetry.

Организаторы заверяют, что все ранее купленные билеты остаются действительными. Их можно использовать и для перенесённого выступления Art Department, и для вечеринки 24 апреля.

