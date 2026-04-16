Энн Хэтэуэй раскрыла, как Бейонсе помогла ей записать музыку для фильма «Мать Мария»

Актриса Энн Хэтэуэй заявила, что песня Бейонсе «American Requiem» помогла ей открыть в себе поп-звезду. Об этом артистка рассказала на презентации саундтрека для фильма «Мать Мария», в создании которого она принимала активное участие.

© Соцсети Энн Хэтэуэй; соцсети Бейонсе

«Я слушала American Requiem Бейонсе снова и снова. Её техника завораживает… Бейонсе умеет быть мощной вокалисткой, но также знает, как быть тихой», — поделилась Энн Хэтэуэй. Её слова передаёт издание Variety.

Актриса призналась, что раньше не считала себя настоящей певицей. Она пояснила, что по сравнению с матерью, играющей в музыкальном театре, её голос звучит намного мягче.

Мировая премьера психологической драмы Дэвида Лоуэри «Мать Мария» состоится 17 апреля. Энн Хэтэуэй в ней сыграла поп-певицу, напоминающую Мадонну и Леди Гагу.

