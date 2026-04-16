«Я думаю, танцпол мёртв»: Charli XCX выпустит альбом в стиле рок

Британская поп-певица Charli XCX готовит новый альбом в стиле рок. Таким образом она отказывается от танцевальных битов и автотюна, которые сделали её прошлую пластинку Brat культурным феноменом.

© Elena Ternovaja/CC BY-SA 3.0

«Для меня весело переворачивать форму. Мы знаем, что найдутся люди, которым это не понравится, но ничего страшного», — рассказала Charli XCX британскому Vogue.

Издание также сообщило, что в одной из песен в грядущем альбоме есть строка: «Я думаю, танцпол мёртв / Так что теперь мы делаем рок-музыку».

Название и дата релиза пока неизвестны. На днях Charli XCX обновила свои сети, что символизирует начало новой эры. После глобального успеха Brat артистка почувствовала потребность уйти от танцевальной музыки. «Если бы я сделала ещё один альбом в танцевальном ключе, это было бы очень тяжело и грустно», — пояснила она.

