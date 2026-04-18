Дион борется с болезнью, Лана добивается Джеймса Бонда: зарубежные новинки

Селин Дион призывает танцевать, когда мир рушится вокруг, Лана Дель Рей исполняет свою давнюю мечту, а Оливия Родриго падает замертво от поцелуя. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки.

Синглы

Lana Del Rey — First Light

Жанр: альт-поп.

В 2015 году Лана Дель Рей записала песню «24» для фильма о Джеймсе Бонде «007:Спектр», но продюсеры её отвергли. Сейчас же она наконец-то воплотила своё давнее желание посотрудничать с франшизой. Её новая композиция First Light, выпущенная без всякого предупреждения, станет главной темой видеоигры про агента 007 First Light. В создании трека ей помогал композитор Дэвид Арнольд, написавший музыку к пяти картинам о Джеймсе Бонде.

Песня First Light звучит совершенно по-бондиановски. Начинаясь с томного вокала, постепенно она обретает оркестровый масштаб. Драматизма ей придаёт хор духовых и струнных, а в конце припева и вовсе можно услышать фрагмент из классической темы Бонда. Элегантность и эстетика старого Голливуда, которые свойственны Лане Дель Рей, подошли этой композиции как нельзя лучше.

Olivia Rodrigo — drop dead

© Соцсети Оливии Родриго

Жанр: поп.

Оливия Родриго официально начинает новую эру своего творчества, представляя первый трек из альбома you seem pretty sad for a girl so in love. Релиз пластинки намечен на 12 июня. Композиция drop dead посвящена чувству сильной влюблённости. Лирическая героиня говорит, что нашла мужчину своей мечты. Иногда она думает, что выдумала парня, настолько он идеален. Девушка признаётся, что может даже упасть замертво от одного лишь поцелуя.

Оливия Родриго известна тем, что её песни часто основаны на личном опыте, поэтому поклонники полагают, что в новом треке артистка описывает свои отношения с актёром Луи Партриджем. Они встречались два года — вплоть до конца 2025‑го. Певица оставила в тексте намёк на это с помощью знаков зодиака: «Рыбы и Близнецы, но я думаю, нам может быть очень хорошо вместе». Известно, что Родриго — Рыбы, а Партридж — Близнецы.

В музыкальном плане Оливия не уходит от своего привычного звучания, принёсшего ей три статуэтки «Грэмми». Она также смешивает эмоциональный поп-рок со стилем 2000-х.

Céline Dion — Dansons

© Соцсети Селин Дион

Жанр: поп.

Впервые за несколько лет неизлечимо больная Селин Дион представила новую студийную песню. После того как в декабре 2022 года артистка рассказала о своём диагнозе — синдроме мышечной скованности — она временно ушла со сцены. Из-за недуга мышцы Селин Дион непроизвольно напрягаются и сковываются спазмами, из-за чего ей становится тяжело ходить и петь. В 2026 году она возобновила творческую деятельность и объявила, что даст серию концертов в Париже.

Хотя название новой песни с французского переводится как «Давайте танцевать», композиция представляет собой медленную балладу. Она создавалась во времена пандемии, поэтому в тексте можно встретить множество размышлений о том, как мир постепенно сходит с ума. Трек выполнен в минималистичном стиле, в котором фортепиано дополняет чувственный вокал Селин Дион.

Sombr — Potential

© Соцсети Sombr

Жанр: альт-поп.

20-летний певец sombr, который прославился в 2025 году благодаря песне back to friends, всё ещё черпает вдохновение в неудачных отношениях. Лирический герой его новой танцевальной композиции не может смириться с тем, что он расстался со своей девушкой. Больнее всего ему становится от осознания, что у них был огромный «потенциал». По музыкальному стилю трек очень похож на дебютный альбом исполнителя I barely Know Her. В нём также можно услышать ретромотивы и экспрессивный вокал.

Альбомы

M.I.A. — M.I.7

© Соцсети M.I.A.

Жанр: госпел, R&B.

Дерзкая британская певица M.I.A., которая в прошлом призывала «жить быстро», в своём седьмом студийном альбоме M.I.7 решает обратиться к идеям христианства. Концептуально пластинка отсылает к Книге Откровения Иоанна Богослова — последней книге Нового Завета. Произведение представляет собой пророческое описание конца света и окончательной победы добра над злом. Один из самых впечатляющих моментов на новой пластинке M.I.A. — это завершающий трек 30 Minutes of Silence, где на протяжении 30 минут царит полная тишина. Этот художественный приём перекликается с эпизодом из Книги Откровения, когда после череды катастроф наступает получасовая пауза — момент затишья и покоя.

Несмотря на обилие размышлений о Боге, новый альбом M.I.A. вполне можно включить на вечеринке: в нём исполнительница, как и раньше, использует энергичные и необычные биты. А христианские идеи по большей части становятся для артистки очередным проявлением бунта. Новая работа лишь доказывает, что M.I.A. раз за разом готова переизобретать себя.

Not For Radio — Bloom

© Соцсети Not For Radio

Жанр: инди-поп.

Not For Radio — сольный проект Марии Сардоя, вокалистки группы The Marías. Её новый мини-альбом Bloom включает всего три трека: Kitten, Ache и Living Room, и все они о любви. Если в первой композиции лирическая героиня мечтает оказаться котёнком в руках возлюбленного, то в двух других она пытается объяснить ему свои чувства, боясь, что эта история когда-нибудь закончится.

В своей привычной манере артистка погружает слушателей в мечтательную атмосферу тёмной сказки. Здесь нет быстрых ритмов или резких переходов — музыка течёт плавно, держась на нежном вокале Марии Сардоя. Хотя новый мини-альбом тяжело назвать чем-то необычным для Not For Radio, он идеально подойдёт всем, кто ценит меланхолию и неспешные мелодии.

