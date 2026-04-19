Баста и Гуф вскрывают грязное прошлое и играют с цензурой

Баста и Гуф рассказывают об ошибках прошлого, Инстасамка и Ольга Бузова хвастаются, а Мальбэк и Сюзанна возрождают свой культовый дуэт спустя шесть лет после распада. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках отечественной музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети Гуфа

Синглы

Инстасамка, Ольга Бузова — «Я хочу»

© Соцсети Инстасамки

Жанр: поп.

Две эпатажные артистки, которые берут не вокалом, а харизмой, наконец-то представили долгожданную совместную песню «Я хочу». Видимо, тон лирике задавала Инстасамка, потому что текст трека посвящён богатству и самовосхвалению. Как бы бурно ни обсуждали эту композицию до её релиза, по факту она оказалась очень простой и незапоминающейся. Создаётся впечатление, что Инстасамка и Ольга Бузова записали песню между делом. Самая интересная деталь трека — это простая напевка от Ольги Бузовой: «Бузи-Бузи, ага», от которой веет стилем 2000-х. Именно его и пытались воссоздать исполнительницы в песне.

Мальбэк, Сюзанна — «Жду тебя»

© Private Club

Жанр: инди-поп.

Одним из главных хитов 2017 года стал сингл «Равнодушие» от Мальбэка и Сюзанны. Дуэт в то время находился на пике популярности, и их песни играли из каждого утюга. Но в 2020-м отношения пары испортились и их творческий союз распался. Спустя шесть лет Мальбэк и Сюзанна решили возродить проект. «Жду тебя» — первый трек после анонса их совместных концертов.

Артисты не стали искать новый стиль, а вернулись к своему старому звучанию. Именно это и придётся по душе тем, кто скучает по музыке середины 2010-х. Лирика композиции кажется очень личной и правдивой. В «Жду тебя» Мальбэк и Сюзанна размышляют о пройденных годах и признаются в том, как много значат друг для друга.

«Стоунд» — «Нечто за ничто»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: альтернатива.

Группа «Стоунд», которая любит экспериментировать с жанрами, в этот раз остановилась на альтернативе. В сингле выбиваются грязные ревущие гитары и громкие барабаны. Поверх них артисты поют о болезненных отношениях. Лирический герой мучается от неопределённости и не может понять, кто он для девушки. В песне также проскальзывает лёгкий эротизм, который агрессивный инструментал лишь подчёркивает.

Pizza — «Сны»

© Страница группы Pizza в VK

Жанр: поп.

Группа Pizza представила романтичную композицию, в которой сон смешивается с реальностью. Герой не может принять уход своей возлюбленной и ищет спасение в сновидениях. Именно в них у него появляется ощущение, что девушка рядом. Печальную тему сопровождает приятная элегантная музыка, в которой бархатный вокал чередуется с инструментальными соло.

Альбомы

Баста, Гуф — «Баста/Гуф 2026»

© Соцсети Гуфа

Жанр: хип-хоп.

Две легенды русского хип-хопа выпустили продолжение своей культовой пластинки «Баста/Гуф» 2010 года. Внутри альбома — 15 совместных треков и размышления о жизни двух артистов. Баста и Гуф решили воссоздать звучание своих ранних работ, поэтому акцент сделан на живой подаче с минимумом обработки.

Артисты хоть и ностальгируют по старым временам, но не зарываются в прошлое и постоянно доказывают, что их рано сбрасывать со счетов. Альбом открывает трек «Из песни слов не выкинешь», в котором половина лирики запикана. Так Баста и Гуф отреагировали на ужесточение цензуры. Из других сюрпризов альбома — это китайский рэп от Гуфа в песне «Чайный пьяница 2.0». Артист в юности прожил около семи лет в Китае, поэтому язык ему знаком.

В альбоме чувствуется, что Баста и Гуф уважают и ценят друг друга. Вся пластинка ощущается как долгий разговор между старыми друзьями, которые рефлексируют о том, что у них было и что есть сейчас. Отдельно стоит отметить куплеты Гуфа, который максимально искренне признаётся в своих поражениях. Например, в треке «БХРР» исполнитель говорит, что он плохой отец, а в «Как сам» вспоминает, как две недели провёл в «дурке» и как влюбился в свою первую жену Айзу.

«Баста/Гуф 2026» определённо понравится фанатам старой школы русского рэпа. Альбом не является самоповтором, а звучит как нечто новое и значимое для самих артистов.

«Бюро» — «Распыляйся)»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: инди.

Петрозаводская группа «Бюро» представила альбом, состоящий из 13 песен. Среди приглашённых артистов — DMA, Аня из Питера и Рушана. В пластинке артисты решили не сосредоточиваться на одном настроении. Здесь есть и жизнерадостный трек с рок-мотивами «Фильтр-кофе», и размеренная философская баллада с чертами электроники «Оазис».

Все треки между собой объединяет особая чувственность, которая ярко видна в открывающей композиции «Всё ещё люди». В ней коллектив говорит о человеческой хрупкости. Этот трек стал вирусным в соцсетях ещё в конце 2025 года.

«Распыляйся)» идеально подойдёт тем, кто ценит в музыке нежность и кому не хватает поддерживающего плеча.

