Джиган сделал неожиданное заявление о сыне

Материал создан совместно со
Джиган заявил, что шестилетний сын хочет пойти по его стопам
Рэпер Джиган раскрыл планы своего шестилетнего сына Давида. Мальчик хочет заниматься музыкой, как и отец.
По словам артиста, в ближайшее время ребёнок начнёт учиться игре на музыкальном инструменте. Каком именно — пока неизвестно, Давид ещё не определился. «Он скоро будет ходить на уроки скрипки. Либо баян, либо скрипка, либо фортепиано», — приводит слова рэпера Telegram-канал «Звездач».
Сын Джигана и Оксаны Самойловой также доказал, что уже не боится публики. На концерте Artik & Asti он вышел на сцену вместе с отцом во время исполнения песни «Худи».
Ранее Юлия Савичева записала видеобращение к Джигану, пытаясь поддержать его после развода с Самойловой. Официально пара расторгла свои отношения 1 апреля.