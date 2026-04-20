Джиган сделал неожиданное заявление о сыне

Рэпер Джиган раскрыл планы своего шестилетнего сына Давида. Мальчик хочет заниматься музыкой, как и отец.

© Соцсети Джигана

По словам артиста, в ближайшее время ребёнок начнёт учиться игре на музыкальном инструменте. Каком именно — пока неизвестно, Давид ещё не определился. «Он скоро будет ходить на уроки скрипки. Либо баян, либо скрипка, либо фортепиано», — приводит слова рэпера Telegram-канал «Звездач».

Сын Джигана и Оксаны Самойловой также доказал, что уже не боится публики. На концерте Artik & Asti он вышел на сцену вместе с отцом во время исполнения песни «Худи».

Ранее Юлия Савичева записала видеобращение к Джигану, пытаясь поддержать его после развода с Самойловой. Официально пара расторгла свои отношения 1 апреля.

Савичева поддержала Джигана после развода с Самойловой