Тяжелобольная Селин Дион обратилась к Киркорову

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что канадская певица Селин Дион пригласила его на концерт. Зарубежная звезда намерена провести 10 выступлений осенью 2026 года на парижской площадке Paris La Défense Arena.

В 2022-м Дион была вынуждена прервать творческую карьеру вследствие неизлечимого синдрома мышечной скованности. Из-за этого заболевания ей трудно передвигаться и петь. Тем не менее в марте 2026-го артистка заявила о возвращении к концертной деятельности.

Киркоров отметил, что поддерживает отношения с Дион уже много лет. Дуэт с ней пока не записан, но канадка позвала его на своё шоу. «Мы с ней дружим уже много лет. Если копнуть в интернете, можно найти фотографии разного периода нашей с ней дружбы, когда нам было 30 лет, 35, 40, 50 — часто очень встречаемся, пересекаемся на международных премиях, и очень тепло друг к другу относимся, я её обожаю», — поделился артист. Его слова передаёт Telegram-канал «Звездач».

Поп-король добавил, что у него уже готова совместная композиция с Шер, но выпустить её пока не получается.

Стало известно, когда неизлечимо больная Селин Дион вернётся на сцену