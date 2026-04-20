Mirèle погрузила слушателей во мрак в новом проекте «Под люстрой»

Инди-исполнительница Mirèle стала участницей проекта «Под люстрой», организованного объединением «Диско клуб» и сообществом Luxevideoclub. Это серия записей живых выступлений артистов.

© Предоставлено организаторами

В видео певица погружает слушателей в мрачный мир своих песен вместе с живыми музыкантами. Во время шоу она исполнила четыре свои композиции: «Я — сила», «Ночные терзания», «Зависима» и «Бессонница». Она также представила кавер на песню Жанны Агузаровой «Звезда».

Ранее Mirèle анонсировала большой сольный концерт, который пройдёт 5 июня в ДК «Альфа-Кристалл». Он продлится три часа. Артистка обещает, что на шоу будут перформансы и много интересных инструментов.

