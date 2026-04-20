Бузова и Бабкина раскрыли секрет, который хранили год

Певица Ольга Бузова раскрыла тайну, которую они с Надеждой Бабкиной не разглашали около года. В своём Telegram-канале артистка заявила, что снова появится на театральных подмостках. Ей предстоит участвовать в постановке «Покровские ворота», а Бабкина выступит её партнёршей по сцене.

Показ спектакля пройдёт 25 апреля в театре «Русская песня». В этой работе Бузова перевоплотится в Людочку, тогда как Бабкиной достанется образ Маргариты Павловны.

«Мы встретились с Олей, познакомились, пообщались... И я увидела перед собой очень цельную личность. Большую трудягу, умницу, человека искреннего, непосредственного и невероятно сердечного», — написала о сотрудничестве Надежда Бабкина.

В феврале 2026-го в широкий прокат выпустили кинокомедию «Равиоли Оли», где Ольга Бузова исполнила главную роль. В ленте знаменитость изобразила саму себя — поп-диву, которая доверилась не тому мужчине.

«Многие хотят меня унизить»: Ольга Бузова рассказала о травле