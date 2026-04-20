Главное в музыке: «Седая ночь» в мировом чарте, музыканты массово подсели на ИИ
«Седая ночь» в исполнении Канье Уэста возглавляет мировой хитпарад, а ИИ теперь регулярно используется большей частью музыкантов. «Рамблер» рассказывает о самых интересных событиях в мире музыке за прошлую неделю.
Названы музыканты, которые войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
Iron Maiden выступают на стадионе «Метрополитен» в Мадриде
Стало известно, кто попадёт в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Этой чести были удостоены группы Iron Maiden, Wu-Tang Clan, Oasis, Sade, Joy Division/New Order, а также музыканты Фил Коллинз, Лютер Вандросс и Билли Айдол. Примечательно, что Коллинза уже чествовали как участника Genesis, и теперь он будет введён в Зал славы дважды. Премией «Раннее влияние» наградят MC Lyte, Куин Латифу и других. Её вручают артистам, чьё творчество повлияло на становление рок-н-ролла. Среди проигравших в этот раз опять оказалась певица Мэрайя Кэри, для неё это была уже третья номинация. Церемония награждения пройдёт 14 ноября в Лос-Анджелесе.
ИИ-кавер на «Седую ночь» с голосом Канье Уэста возглавил мировой чарт
Глобальный рейтинг Shazam возглавила англоязычная версия песни «Седая ночь» под названием Silver Night. В треке, созданном нейросетью, имитируется голос американского рэпера Канье Уэста. Песня стала популярной благодаря вирусному видео, в котором использовались фрагменты реального выступления артиста в Лос-Анджелесе.
Баста открывает музыкальную школу вместе с «Синергией»
Баста, его лейбл GAZ и университет «Синергия» анонсировали открытие школы актуальной музыки «БАСТА × СИНЕРГИЯ». Предусмотрено четыре образовательных уровня — от детского дополнительного до высшего. Всего заявлено более двадцати направлений, в том числе музыкальный продакшн, менеджмент, сонграйтинг, звукорежиссура и концертный продакшн. По словам организаторов, шестьдесят процентов учебного времени студенты будут посвящать практике, остальные сорок — прикладной теории. Обучать станут действующие артисты, продюсеры и звукоинженеры.
Больше половины музыкантов используют ИИ в своей работе
Согласно опросу сервиса Звук, 61% представителей музыкальной индустрии используют нейросети на постоянной основе, а 85% имеют опыт работы с ними. Главные плюсы: снижение затрат и ускорение процессов. 70% респондентов также отметили возможность экспериментировать со звучанием. Всего 8% опрошенных считают, что ИИ когда-нибудь полностью вытеснит живых музыкантов, тогда как 45% придерживаются противоположного мнения. При этом 65% респондентов тревожит перспектива того, что сгенерированного нейросетями контента станет больше, чем настоящего творчества. Ещё 49% опасаются обесценивания своего труда, а 36% волнуются из‑за возможных судебных разбирательств по авторским правам.
Мадонна объявила, когда выйдет её первый за семь лет альбом
Певица Мадонна анонсировала альбом Confessions II. Эта пластинка станет продолжением её известного студийника Confessions on a Dance Floor, выпущенного в 2005 году. Релиз запланирован на 3 июля. Намёки на новый материал начались ещё в конце 2024-го. Тогда артистка выложила ролик из студии, где она работала с продюсером Стюартом Прайсом. Он участвовал в создании оригинального лонгплея. В сентябре 2025 года Мадонна сообщила о возвращении на лейбл Warner Records — именно с него стартовала её музыкальная карьера.
Баста, Гуф — «Баста/Гуф 2026»
Два мэтра отечественного хип-хопа выпустили продолжение своей культовой пластинки 2010 года. Они попытались вернуть атмосферу своих ранних работ, поэтому альбом определённо понравится фанатам олдскульного рэпа. Если Баста по-прежнему удивляет публику техникой чтения, то козырь Гуфа — это его откровенность. В новом альбоме он честно признаётся в своих провалах.
«Все бесят»: Шура об артистах из 1990-х, искусственном интеллекте и цензуре
Эпатажный певец Шура решил рассказать историю своей жизни в автобиографии. «Рамблер» узнал, зачем он написал книгу, что он думает о набирающих популярность артистах 1990-х, как относится к введению цензуры и о чём в своей карьере жалеет больше всего.
