Эта песня стала для него последней: как Марк Бернес записывал «Журавлей»

Песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса вышла в 1969 году и стала одним из самых пронзительных символов памяти о погибших воинах. Эта композиция завершила творческий путь артиста и превратилась в музыкальный памятник всем солдатам, не вернувшимся с войны.

Марк Бернес — «Журавли»: текст песни

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,

Летит в тумане на исходе дня.

И в том строю есть промежуток малый, —

Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Марк Бернес — «Журавли»: история создания

Стихотворение, которое легло в основу песни, написал дагестанский поэт Расул Гамзатов. Толчком к его созданию послужила реальная трагическая история, которую поэт узнал в Северной Осетии. У села Дзуарикау он увидел памятник скорбящей матери, склонившей голову перед семью улетающими гусями. Монумент был посвящён семье Газдановых, у которой на фронт ушли все семеро сыновей, и ни один не вернулся домой. Мать умерла после третьей похоронки, а отец скончался, когда получил последнюю, седьмую весть о гибели сына.

Гамзатов написал стихи на родном аварском языке. Позже появился их русский перевод, который сделал Наум Гребнев. В 1968 году он был напечатан в журнале «Новый мир». Именно там стихотворение увидел Марк Бернес.

Бернес сразу понял, что хочет сделать из этих строк песню. Он позвонил переводчику и предложил изменить некоторые слова. Например, вместо «джигиты» он попросил написать «солдаты». По задумке артиста, это расширяло смысл песни и придавало ей общечеловеческое звучание. Гребнев и Гамзатов согласились с правками.

С музыкой Бернес обратился к композитору Яну Френкелю. Тот вспоминал, что работа поначалу не клеилась. Однако два месяца спустя Френкель напел вступительный вокализ и тут же позвонил Бернесу. Артист приехал, прослушал мелодию и расплакался. Френкель знал, что Бернес не отличался сентиментальностью, но слёзы означали, что песня получилась именно такой, как нужно.

Запись проходила в тяжелейших условиях. Марк Бернес уже был неизлечимо болен раком лёгких. Певец чувствовал, что времени осталось мало, и торопил всех, кто был рядом. 8 июля 1969 года сын отвёз его в студию. Бернес записал вокал с одного дубля. Эта запись стала последней в его жизни — через месяц, 16 августа, Марка Бернеса не стало.

Марк Бернес — «Журавли»: интересные факты

Изначально на обелиске, который вдохновил Гамзатова, были изображены не журавли, а гуси. Поэту было сложно подобрать рифму к слову «гуси» на аварском языке, и он специально звонил в министерство культуры с просьбой разрешить замену на «журавлей». Разрешение он получил.

Бернес завещал, чтобы на его похоронах вместо традиционных речей звучала именно песня «Журавли». Его воля была исполнена. Изначально артиста планировали захоронить на Ваганьковском кладбище — здесь располагаются могилы многих творцов, любимых народом. Например, там покоятся Владимир Высоцкий, Сергей Есенин, Игорь Тальков, Андрей Миронов и даже футболист Лев Яшин. Однако в конце концов Бернеса похоронили на Новодевичьем кладбище, которое считается более элитным. В первую очередь этому способствовало присуждение Бернесу звания Народного артиста СССР: певец был титулован посмертно.

Марк Бернес — «Журавли»: клип

Как такового классического клипа на песню 1969 года не существует. В современной России песня «Журавли» часто используется для создания патриотических видеороликов и клипов. Например, в 2018 году творческая группа Ковровского района Владимирской области сняла клип на кавер-версию песни в исполнении Сергея Манушина. В создании этого ролика принимали участие члены ветеранской организации «Боевое Братство». Также клипы на «Журавлей» регулярно снимают школьники и студенты, публикуя их в соцсетях в преддверии Дня Победы.

12 главных военных песен ко Дню Победы: шедевры Лещенко, Бернеса и Окуджавы