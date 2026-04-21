Дрейк спрятал свой секрет в огромной ледяной глыбе

Канадский рэпер Дрейк спрятал дату выхода своего нового альбома Iceman внутри ледяной глыбы в центре Торонто. В соцсетях он прикрепил координаты парковки, где она размещена.

© Соцсети Дрейка

«Настало время заморозить мир. Дата релиза внутри», — написал Дрейк. Масштабная конструкция состоит из сотен ледяных блоков. Одни поклонники рэпера сразу же пришли к месту, а другие начали гадать, когда же лёд растает и откроет число.

Дрейк уже почти год рекламирует свою новую пластинку Iceman. Он выпустил три сингла в её поддержку: «What Did I Miss?», «Which One» с Central Cee и «Dog House» с Джулией Вульф и Yeat.

