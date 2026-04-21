Канье Уэст «перепел» хит Юрия Шатунова: кто стоит за ИИ-кавером

В соцсетях набирает популярность ролик, в котором эпатажный американский рэпер Канье Уэст исполняет англоязычный кавер на «Седую ночь» Юрия Шатунова. Зарубежным пользователям, которые не были знакомы с оригиналом, настолько понравился трек, что он даже попал на первую строчку глобального чарта Shazam. Правда, песня была полностью сгенерирована ИИ. «Рамблер» публикует оригинальный текст композиции и её перевод, а также рассказывает, как создавался этот трек. Послушать песню можно прямо здесь.

Канье Уэст — Silver Night: текст песни

[Куплет 1]

I do not know what to say when we are meeting

I can hardly find a single word to share

And the time is fleeting and the time is fleeting

Fades into the darkness leaving only air

And the time is fleeting and the time is fleeting

Fades into the dark with only air

[Припев]

And once again silver night

You are the only one who rescues me

You know it silver night

You keep all my secrets

But even you bring no light

And your shadows cannot set me free

I alone do not need the dark anymore

[Куплет 2]

You understand ev'rything you see it plainly

But you turn away the sparkle in your eyes

And I try so vainly and I try so vainly

I attempt to tell you ev'rything no lies

And I try so vainly and I try so vainly

I attempt to tell it all no lies

[Припев]

And once again silver night

You are the only one who rescues me

You know it silver night

You keep all my secrets

But even you bring no light

And your shadows cannot set me free

I alone do not need the dark anymore

[Куплет 3]

Once again I look at you and wish forever

Once again I see the shadows in your eyes

We are not together we are not together

We will be apart tomorrow bearing sighs

We are not together we are not together

Be apart today with bitter sighs

[Припев]

And once again silver night

You are the only one who rescues me

You know it silver night

You keep all my secrets

But even you bring no light

And your shadows cannot set me free

I alone do not need the dark anymore

Канье Уэст — Silver Night: перевод текста

[Куплет 1]

Я не знаю, что сказать при нашей встрече

Я с трудом могу найти хоть слово для тебя

А время ускользает, время ускользает

Тает в темноте, оставляя только воздух

А время ускользает, время ускользает

Тает в темноте, оставляя лишь пустоту

[Припев]

И снова седая ночь

Ты единственная, кто спасает меня

Ты знаешь, серебряная ночь

Ты хранишь все мои секреты

Но даже ты не приносишь света

И твои тени не могут освободить меня

Я один больше не нуждаюсь в темноте

[Куплет 2]

Ты всё понимаешь, ты видишь это ясно

Но ты отводишь искорку из своих глаз

И я пытаюсь тщетно, я пытаюсь тщетно

Я пытаюсь рассказать тебе всё без лжи

И я пытаюсь тщетно, я пытаюсь тщетно

Я пытаюсь рассказать всё без лжи

[Припев]

И снова седая ночь

Ты единственная, кто спасает меня

Ты знаешь, серебряная ночь

Ты хранишь все мои секреты

Но даже ты не приносишь света

И твои тени не могут освободить меня

Я один больше не нуждаюсь в темноте

[Куплет 3]

Снова я смотрю на тебя и желаю навсегда

Снова я вижу тени в твоих глазах

Мы не вместе, мы не вместе

Мы расстанемся завтра, вздыхая с горечью

Мы не вместе, мы не вместе

Расстанемся сегодня с горькими вздохами

[Припев]

И снова седая ночь

Ты единственная, кто спасает меня

Ты знаешь, серебряная ночь

Ты хранишь все мои секреты

Но даже ты не приносишь света

И твои тени не могут освободить меня

Я один больше не нуждаюсь в темноте

Канье Уэст — Silver Night: история создания

ИИ-кавер создал нейроартист под псевдонимом August Septemberov. Сначала он перевёл песню «Седая ночь» на английский язык, после чего с помощью нейросетевых инструментов совместил оригинальную мелодию с голосом Канье Уэста. В результате композиция вышла под названием Silver Night.

Позднее автор сообщил, что трек на стриминговых платформах разместил Андрей Разин — бывший продюсер группы «Ласковый май». Исполнителями были указаны Tender May и Bad Style, однако по утверждению Septemberov, они лишь скачали его работу и опубликовали её от своего имени.

Сам Разин напрямую эту ситуацию не прокомментировал. Вместо этого он в соцсетях отметил, что рад продолжающейся популярности «Ласкового мая», подчеркнув, что ещё много лет назад говорил о международном успехе группы.

Канье Уэст — Silver Night: интересные факты

Песня забралась на вершину глобального рейтинга Shazam Global Top 200. Shazam — это сервис, определяющий песню по нескольким секундам записи, а его чарт — это просто список треков, которые люди чаще всего искали в приложении за последнее время. Silver Night обошла в хит-параде треки многих реальных звёзд. Например, Tame Impala с треком Dracula и Бруно Марса с композицией Risk It All. August Septemberov уже давно известен такими переделками. До этого он выпускал ИИ-каверы на «Прекрасное далёко» с голосом Билли Айлиш и на песню «Я — это ты» в исполнении Ланы Дель Рей. На уловку с искусственным интеллектом попался даже российский рэпер Тимати. Он опубликовал у себя сгенерированный ролик и отметил в нём аккаунт Канье Уэста. Канье Уэст сейчас не пользуется большим уважением за рубежом из-за своих антисемитских высказываний. Недавно в Великобритании даже отменили фестиваль Wireless, на котором он должен был быть хедлайнером. Рэперу запретили въезд в страну.

Канье Уэст — Silver Night: клип

Официального клипа на Silver Night не существует. Вместо него в сети распространяются сгенерированные видео. В их основе — реальные кадры с апрельского концерта Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Сцена во время шоу имитировала дымящийся земной шар.

