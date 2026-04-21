Гуф раскрыл, сколько стоил его самый дорогой дуэт

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, в шоу «Вопрос ребром» рассказал о самой дорогой коллаборации в своей карьере.

Гуф признался, что ему почти никогда не платили за совместные песни. «16 строчек один раз я за миллион продал, но это давным-давно было», — заявил рэпер. В шоу он не стал раскрывать, с кем у него была сделка.

Исполнитель также развеял слухи, что модель и певица Veigel заплатила ему за композицию «Молча». Этот трек с участием Гуфа вышел в конце марта 2026-го.

Ранее Гуф вместе с Бастой выпустили продолжение знаковой пластинки 2010 года «Баста/Гуф». В релиз попали 14 песен, в которых рэперы размышляют о цензуре, своих ошибках и дружбе.

