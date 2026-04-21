Народный артист России Филипп Киркоров перевоплотится в Кощея в праздничной комедийной картине «Очень сказочные дела». Компанию ему на экране составят юморист Тимур Батрутдинов и актёр Андрей Гайдулян.

Согласно сценарию, в Тридевятом царстве все поголовно фанатеют от трёх богатырей. Местные жители приходят посмотреть на их схватки словно на выступления рок-звёзд. Один из поклонников по имени Елемеля по случайности срывает секретную миссию богатырей по поимке Кощея Бедросовича. В результате тот пропадает вместе с царской дочкой. Чтобы исправить свою оплошность, Елемеля отправляется в потусторонний мир Кощея — его изнанку. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на телеканал ТНТ.

Картина является пародией на популярный американский сериал «Очень странные дела». В оригинале в городке Хоукинс из параллельного мира Изнанки появляется монстр. Он похищает мальчика Уилла. Его друзья находят девочку Одиннадцать со сверхспособностями и вместе пытаются спасти Уилла.

Киркоров стал другим человеком в новом альбоме: послушайте эти новинки