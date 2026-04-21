«Девчонка с яйцами»: Баста и Гуф раскрыли свой идеал

Баста и Гуф в шоу «Вопрос ребром» рассказали, какая рэп-исполнительница сможет добиться успеха в России, а также назвали своих любимых артисток в этом жанре.

© Соцсети Басты и Гуфа

Популярные музыканты Баста и Гуф считают, что в России есть хорошие рэперши. К их числу они отнесли Baby Cute и Sky Rae. Когда у них спросили мнения об Инстасамке, то Баста скривился, но на вопрос отвечать не стал.

Оба артиста сошлись на том, что успеха в России добьётся хип-хоп-исполнительница, «у которой будут яйца». По их словам, это должна быть «шельма», которая не будет бояться говорить, как думает.

«В нашей стране нужно чуть понаглее и поувереннее быть девчонкам», — заявил Гуф. Баста добавил, что им надо быть «откровенней, но в рамках приличия». С последним Гуф не согласился.

Ранее Баста и Гуф представили совместный альбом «Баста/Гуф 2026», который стал продолжением их пластинки 2010 года.

Баста и Гуф вскрывают грязное прошлое и играют с цензурой: новые песни