Егор Крид дал жёсткий ответ хейтерам, но те его снова высмеяли

Совместный трек Jealous от Егора Крида, 9mice, тёмного принца и madk1d всего за несколько дней возглавил главные российские чарты. В песне артисты наслаждаются своим превосходством и дают жёсткий отпор ненавистникам. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Егора Крида

9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: текст песни

[Интро]

Three, two, one, jealous

[Припев: тёмный принц, 9mice]

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души ме… (Эй, я; 9)

[Куплет 1: 9mice]

Хватит прятать зависть

Когда смотришь на нас, я летаю

Я хочу разрушить вашу дружбу-у

Я буду делать твою подругу-у-у-у (Sprechen)

Ведь у меня сорок миллионов на аккаунте (Сук, я)

У меня третий год в прайме, ***** [к чёрту] антракты! (Е, sprechen)

Половина страны меня хейтит — ***** [пофиг] , реально (А-а), я

Я в этой суке Gallo (А ты один на талом)

Она сняла мои Calvin's, и она меня съела (Сук, go!)

Говорит, я реинкарнация Кобейна — я ей верю (9)

И целуй моё тело — твои губы питают яд

Забери меня, хоть ты и без крыльев

[Припев: тёмный принц, тёмный принц & 9mice]

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души ме… (F*ck)

[Куплет 2: Егор Крид]

Ангел, бери мой kiss (Муа), да, мы бойсбэнд, как KISS (Р-ра)

Дал ей от Lambo' keys (Keys), дам ей от хаты keys

Все эти рэперы jealous (Jealous), ведь у нас лучше треки

У нас больше фэнов, у нас ***** [лучше] туса

У нас больше денег, у нас круче суки

У нас есть всё, что им так хотелось

Они так привыкли все, что я двигаюсь вперёд с быстрой скоростью

Что, когда я встал на месте — это стало главной новостью

Кто пишет, что я на всех обижаюсь, знайте: я на вас обиделся

Ведь я завидую тому (Jealous), как вы завидуете (Ха-ха-ха)

Хейть меня больше, хейть меня больше, ведь мне ща так одиноко (Sad)

Одни и те же приёмы (Да) — ***** [пофиг], я их заблокал (Мне *** [пофиг])

Возьми телефон, детка, но больше меня не снимай

Я прячу под маской лицо, как Кабал

Я прячу под маской себя, ***** [обманул]

[Интерлюдия: Егор Крид]

Я всегда настоящий, мой ангел знает это

[Припев: тёмный принц]

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous)

[Куплет 3: madk1d]

Души меня в Ив Сен-Лоране за сотку, Страченель пахнет ****** [ерундой]

Я убивал свои деньги, потрогав сердце рукой

Я покупал на Авито ещё до слова «prepay»

Тебе не платят проценты, твой свэг — это ноль рублей

Грешу на них, грешу, но не Такопи — знаешь, грех все тыща копий

Тыща варов, free for profit, но я ****** [проработал] каждый профиль

[Припев: тёмный принц]

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)

Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня

Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души ме… (F*ck)

[Аутро]

Jealous

9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: история создания

Перед релизом трека в Москве начали появляться огромные баннеры с фотографиями артистов. А за час до выхода все они собрались вместе, чтобы провести трансляцию. Во время неё Егор Крид признался, что работа над песней шла всего четыре дня. В создании Jealous кроме самих исполнителей также принимал участие продюсер akkiru1.

Трек вызвал бурную реакцию в интернете. Часть роликов высмеивала куплет Егора Крида. В ответ на критику 9mice записал почти пятиминутное видеообращение. Он заявил, что многие просто повторяют чужое мнение и не готовы к новому звучанию. Он также напомнил, что песня собрала больше 10 миллионов стримов и стала хитом. На концерте в Москве madk1d тоже вступился за коллегу, назвав его куплет «мясом».

9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: интересные факты

В своём куплете Егор Крид делает множество отсылок. Например, фразой «дам ей от хаты keys» он вспоминает, как подарил квартиру блогерше Диларе Зинатуллиной. А строчкой «Кто пишет, что я на всех обижаюсь, знайте: я на вас обиделся» он вспоминает о недавнем конфликте на своём концерте. Тогда он остановил выступление, потому что посчитал публику недостаточно активной. За этот поступок его начали критиковать в соцсетях. В интернете стали распространяться неофициальные версии Jealous без партии Егора Крида. Пользователи посчитали, что так трек звучит лучше. Сами артисты на это отреагировали негативно. Трек Jealous возглавил мировой чарт платформы Genius, обойдя хит Джастина Бибера.

9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: клип

Режиссёром клипа, выполненного в чёрно-белой стилистике, выступил Никита Вильчинский. В нём рэперы просто ходят по улицам в компании девушек с крыльями.