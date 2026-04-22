Егор Крид дал жёсткий ответ хейтерам, но те его снова высмеяли

Егор Крид, 9mice, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
Совместный трек Jealous от Егора Крида, 9mice, тёмного принца и madk1d всего за несколько дней возглавил главные российские чарты. В песне артисты наслаждаются своим превосходством и дают жёсткий отпор ненавистникам. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: текст песни
[Интро]
Three, two, one, jealous
[Припев: тёмный принц, 9mice]
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души ме… (Эй, я; 9)
[Куплет 1: 9mice]
Хватит прятать зависть
Когда смотришь на нас, я летаю
Я хочу разрушить вашу дружбу-у
Я буду делать твою подругу-у-у-у (Sprechen)
Ведь у меня сорок миллионов на аккаунте (Сук, я)
У меня третий год в прайме, ***** [к чёрту] антракты! (Е, sprechen)
Половина страны меня хейтит — ***** [пофиг] , реально (А-а), я
Я в этой суке Gallo (А ты один на талом)
Она сняла мои Calvin's, и она меня съела (Сук, go!)
Говорит, я реинкарнация Кобейна — я ей верю (9)
И целуй моё тело — твои губы питают яд
Забери меня, хоть ты и без крыльев
[Припев: тёмный принц, тёмный принц & 9mice]
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души ме… (F*ck)
[Куплет 2: Егор Крид]
Ангел, бери мой kiss (Муа), да, мы бойсбэнд, как KISS (Р-ра)
Дал ей от Lambo' keys (Keys), дам ей от хаты keys
Все эти рэперы jealous (Jealous), ведь у нас лучше треки
У нас больше фэнов, у нас ***** [лучше] туса
У нас больше денег, у нас круче суки
У нас есть всё, что им так хотелось
Они так привыкли все, что я двигаюсь вперёд с быстрой скоростью
Что, когда я встал на месте — это стало главной новостью
Кто пишет, что я на всех обижаюсь, знайте: я на вас обиделся
Ведь я завидую тому (Jealous), как вы завидуете (Ха-ха-ха)
Хейть меня больше, хейть меня больше, ведь мне ща так одиноко (Sad)
Одни и те же приёмы (Да) — ***** [пофиг], я их заблокал (Мне *** [пофиг])
Возьми телефон, детка, но больше меня не снимай
Я прячу под маской лицо, как Кабал
Я прячу под маской себя, ***** [обманул]
[Интерлюдия: Егор Крид]
Я всегда настоящий, мой ангел знает это
[Припев: тёмный принц]
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous)
[Куплет 3: madk1d]
Души меня в Ив Сен-Лоране за сотку, Страченель пахнет ****** [ерундой]
Я убивал свои деньги, потрогав сердце рукой
Я покупал на Авито ещё до слова «prepay»
Тебе не платят проценты, твой свэг — это ноль рублей
Грешу на них, грешу, но не Такопи — знаешь, грех все тыща копий
Тыща варов, free for profit, но я ****** [проработал] каждый профиль
[Припев: тёмный принц]
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души меня (F*ck)
Ангел, возьми мой поцелуй (Jealous), души меня
Дыши то, чем я выдохнул (Jealous), души ме… (F*ck)
[Аутро]
Jealous
9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: история создания
Перед релизом трека в Москве начали появляться огромные баннеры с фотографиями артистов. А за час до выхода все они собрались вместе, чтобы провести трансляцию. Во время неё Егор Крид признался, что работа над песней шла всего четыре дня. В создании Jealous кроме самих исполнителей также принимал участие продюсер akkiru1.
Трек вызвал бурную реакцию в интернете. Часть роликов высмеивала куплет Егора Крида. В ответ на критику 9mice записал почти пятиминутное видеообращение. Он заявил, что многие просто повторяют чужое мнение и не готовы к новому звучанию. Он также напомнил, что песня собрала больше 10 миллионов стримов и стала хитом. На концерте в Москве madk1d тоже вступился за коллегу, назвав его куплет «мясом».
9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: интересные факты
- В своём куплете Егор Крид делает множество отсылок. Например, фразой «дам ей от хаты keys» он вспоминает, как подарил квартиру блогерше Диларе Зинатуллиной. А строчкой «Кто пишет, что я на всех обижаюсь, знайте: я на вас обиделся» он вспоминает о недавнем конфликте на своём концерте. Тогда он остановил выступление, потому что посчитал публику недостаточно активной. За этот поступок его начали критиковать в соцсетях.
- В интернете стали распространяться неофициальные версии Jealous без партии Егора Крида. Пользователи посчитали, что так трек звучит лучше. Сами артисты на это отреагировали негативно.
- Трек Jealous возглавил мировой чарт платформы Genius, обойдя хит Джастина Бибера.
9mice, Егор Крид, тёмный принц, madk1d — «Jealous»: клип
Режиссёром клипа, выполненного в чёрно-белой стилистике, выступил Никита Вильчинский. В нём рэперы просто ходят по улицам в компании девушек с крыльями.