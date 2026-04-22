Фанаты Дрейка разбили его глыбу льда и узнали дату выхода нового альбома

Рэпер Дрейк готовит новый релиз — его новый альбом Iceman выйдет 15 мая. Стример Kishka обнаружил папку на вершине ледяной инсталляции в Торонто, установленной днём ранее. Внутри оказался журнал с подтвержденной датой релиза и фирменный мерч, намекающий на новую эру артиста.

© Соцсети Дрейка

На футболке из набора была надпись «2024 is my year» («2024 будет моим годом»), но цифра 24 оказалась зачёркнута и заменена на 26. Этот жест отсылает к громкому конфликту Дрейка с Кендриком Ламаром в 2024 году, который стал одним из главных событий в хип-хопе и вызвал волну критики в адрес канадского артиста, сообщает Billboard.

Огромная ледяная инсталляция, в которой была скрыта дата премьеры Iceman, была установлена 21 апреля. Сам Дрейк поделился её координатами в соцсетях, призывая поклонников разбить ледяную глыбу и узнать детали премьеры.

Пластинка Iceman станет девятой сольной работой Дрейка и первой с момента выхода For All the Dogs в 2023 году. За последний год он подогревал интерес к релизу, выпустив треки Dog House, Which One с рэпером Central Cee и What Did I Miss, который добрался до второй строчки чарта Billboard Hot 100.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

