Объявлены номинанты премии «Муз-ТВ: Движение»: Билан поборется с Лазаревым
Организаторы «Премии Муз-ТВ 2026. Движение» раскрыли полный список номинантов. Главными фаворитами оказались Дима Билан и Сергей Лазарев — у них по шесть упоминаний в разных категориях. Следом идут Zivert и Мари Краймбрери (по пять), а также Ваня Дмитриенко, Баста и Клава Кока (по четыре).
В ключевых номинациях развернулась плотная конкуренция. В категории «Лучшая песня» представлены хиты Вани Дмитриенко, Люси Чеботиной, Zivert и инди-группы «Бонд с кнопкой». За «Лучший альбом» поборются релизы Anna Asti, Димы Билана, Сергея Лазарева и Мари Краймбрери. В номинации «Лучшее видео» выделяются работы Zivert, Лазарева и Дмитриенко, а среди «Лучших коллабораций» — треки Басты, Леонида Агутина и дуэта Zivert с Icegergert.
В категории «Прорыв года» в этом году представлены инди-группа «Бонд с кнопкой», Icegergert, Ay Yola, NEMIGA, Дмитрий Журавлёв, Анна Немченко, «Тима ищет свет» и TRITIA. Победителей объявят 6 июня на площадке Live Арена. Голосование стартовало 22 апреля: чтобы отдать голос, нужно авторизоваться на сайте МУЗ-ТВ, при этом проголосовать можно только один раз.
В номинациях также указаны:
Лучшее лирическое видео:
- «Бонд с кнопкой» — «Кухни»
- Мари Краймбрери — «Мам, я стану мамой»
- Сергей Лазарев — «если бы я мог»
- MONA — «Иордан»
- «Моя Мишель» — «Иногда»
- Zoloto — «Капалавада»
- Дима Билан — «Горький дождь»
- Владимир Пресняков, Наталья Подольская — «Между нами»
Лучший сольный концерт:
- Zivert — «Где-то в ретро» / 12.07, ВТБ Арена
- Баста — сольный концерт / 27.06, «Лужники»
- Ваня Дмитриенко — сольный концерт / 06.11, «Мегаспорт Арена»
- Егор Крид — сольный концерт / 30.08, «Лужники»
- Леонид Агутин — сольный концерт / 26.07, «Лужники»
- Сергей Лазарев — «Шоумен» / 16.10, Live Арена
- Дима Билан — «Я твой номер 1»
Лучшая кавер-версия:
- Полина Гагарина — «Один в поле воин» / Bearwolf
- Дима Билан, Мари Краймбрери — «Проститься» / Uma2rman
- Баста, Therr Maitz — «Я это ты» / Мурат Насыров
- «Три дня дождя», Detsl aka Le Truk — «Письмо» / Децл
- Zoloto — «Нелюбимая» / A’Studio
- Джиган, Алсу — «Зима» / Алсу
- Клава Кока — «Еще люблю» / A’Studio
- Татьяна Куртукова — «Боже, какой пустяк» / Александр Иванов, Rondo
Лучший в сети:
- Дима Билан
- Сергей Лазарев
- Мари Краймбрери
- Margo
- Ольга Бузова
- Клава Кока
- Shaman
- Джиган
Лучшая группа:
- «Комната Культуры»
- «Моя Мишель»
- Artik & Asti
- «Бонд с кнопкой»
- The Hatters
- «Руки Вверх!»
- «Три дня дождя»
- «Ленинград»
«Премия Муз-ТВ» проводится с 2003 года и остаётся одной из главных музыкальных наград в России. В разные годы её лауреатами становились Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан и другие артисты первой величины. В 2025 году в категории «Прорыв года» победили Женя Трофимов и «Комната Культуры».
