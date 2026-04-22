Объявлены номинанты премии «Муз-ТВ: Движение»: Билан поборется с Лазаревым

Организаторы «Премии Муз-ТВ 2026. Движение» раскрыли полный список номинантов. Главными фаворитами оказались Дима Билан и Сергей Лазарев — у них по шесть упоминаний в разных категориях. Следом идут Zivert и Мари Краймбрери (по пять), а также Ваня Дмитриенко, Баста и Клава Кока (по четыре).

В ключевых номинациях развернулась плотная конкуренция. В категории «Лучшая песня» представлены хиты Вани Дмитриенко, Люси Чеботиной, Zivert и инди-группы «Бонд с кнопкой». За «Лучший альбом» поборются релизы Anna Asti, Димы Билана, Сергея Лазарева и Мари Краймбрери. В номинации «Лучшее видео» выделяются работы Zivert, Лазарева и Дмитриенко, а среди «Лучших коллабораций» — треки Басты, Леонида Агутина и дуэта Zivert с Icegergert.

В категории «Прорыв года» в этом году представлены инди-группа «Бонд с кнопкой», Icegergert, Ay Yola, NEMIGA, Дмитрий Журавлёв, Анна Немченко, «Тима ищет свет» и TRITIA. Победителей объявят 6 июня на площадке Live Арена. Голосование стартовало 22 апреля: чтобы отдать голос, нужно авторизоваться на сайте МУЗ-ТВ, при этом проголосовать можно только один раз.

В номинациях также указаны:

Лучшее лирическое видео:

«Бонд с кнопкой» — «Кухни»

Мари Краймбрери — «Мам, я стану мамой»

Сергей Лазарев — «если бы я мог»

MONA — «Иордан»

«Моя Мишель» — «Иногда»

Zoloto — «Капалавада»

Дима Билан — «Горький дождь»

Владимир Пресняков, Наталья Подольская — «Между нами»

Лучший сольный концерт:

Zivert — «Где-то в ретро» / 12.07, ВТБ Арена

Баста — сольный концерт / 27.06, «Лужники»

Ваня Дмитриенко — сольный концерт / 06.11, «Мегаспорт Арена»

Егор Крид — сольный концерт / 30.08, «Лужники»

Леонид Агутин — сольный концерт / 26.07, «Лужники»

Сергей Лазарев — «Шоумен» / 16.10, Live Арена

Дима Билан — «Я твой номер 1»

Лучшая кавер-версия:

Полина Гагарина — «Один в поле воин» / Bearwolf

Дима Билан, Мари Краймбрери — «Проститься» / Uma2rman

Баста, Therr Maitz — «Я это ты» / Мурат Насыров

«Три дня дождя», Detsl aka Le Truk — «Письмо» / Децл

Zoloto — «Нелюбимая» / A’Studio

Джиган, Алсу — «Зима» / Алсу

Клава Кока — «Еще люблю» / A’Studio

Татьяна Куртукова — «Боже, какой пустяк» / Александр Иванов, Rondo

Лучший в сети:

Дима Билан

Сергей Лазарев

Мари Краймбрери

Margo

Ольга Бузова

Клава Кока

Shaman

Джиган

Лучшая группа:

«Комната Культуры»

«Моя Мишель»

Artik & Asti

«Бонд с кнопкой»

The Hatters

«Руки Вверх!»

«Три дня дождя»

«Ленинград»

«Премия Муз-ТВ» проводится с 2003 года и остаётся одной из главных музыкальных наград в России. В разные годы её лауреатами становились Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан и другие артисты первой величины. В 2025 году в категории «Прорыв года» победили Женя Трофимов и «Комната Культуры».

