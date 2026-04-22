«Был, остаюсь и буду главным»: Киркоров сделал нецензурное признание

Филипп Киркоров во время выступления на гала-ужине премии Муз-ТВ «Движение» отреагировал на разговоры о том, что у него якобы нет голоса. Артист выступал перед публикой и прямо со сцены прокомментировал критику, не сдержав эмоций и добавив к ответу резкое нецензурное слово.

Певец заявил, что подобные обсуждения о его вокале стали «модными» в сети, но сам он с ними не согласен. В характерной для себя манере Киркоров подчеркнул собственный статус в индустрии.

А то, знаете, сейчас стало модно писать: «У Киркорова нет голоса», «Киркоров уже не тот». Кто не тот? Я тот — был, есть и буду. Главным.

После этого он добавил, что шутит, но всё же считает себя легендой российской эстрады. Киркоров предположил, что главными стоит назвать Сергея Лазарева и Диму Билана. Певец отметил их уровень и подчеркнул, что многое из того, что есть у них сейчас, у него уже было.

Киркоров продолжил выступление с песней «Единственная моя» и эмоционально протянул высокую ноту. Зрители с восторгом подхватили его исполнение.

