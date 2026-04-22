Композитор Максим Дунаевский получил государственную награду

Композитор Максим Дунаевский награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Дунаевский занимает должность художественного руководителя Московской областной филармонии.

Ещё одним указом орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждён художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой, актёр Олег Меньшиков. Награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» отмечен коллектив московского театра «Современник», художественным руководителем которого является народный артист России Владимир Машков. В этом году театр «Современник» отмечает 70-летие со дня основания.

Максим Дунаевский — советский и российский композитор, автор музыки к множеству известных фильмов и мюзиклов. Среди его наиболее известных работ — музыка к картинам «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», а также к ряду театральных постановок и эстрадных произведений. Он является одним из наиболее узнаваемых авторов советской и российской киномузыки.

