Пригожин оправдал Валерию, записавшую нейросетевой трек после критики ИИ

Валерия выпустила новую песню «Голос за гранью», записанную вместе с нейросетевой артисткой Сашей Комович. Релиз состоялся 17 апреля — в день рождения певицы — и вышел на лейбле Zion Music. Проект стал одним из заметных примеров интеграции искусственного интеллекта в поп-музыку.

© Соцсети Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, что речь идёт скорее о технологическом эксперименте, чем о полноценной замене живого артиста. По его словам, интерес к ИИ-музыке сейчас находится на пике, но носит временный характер.

Это крутая технологичная идея, сейчас она работает. Но история с нейросетью сильно надоест. Это как любая мода, которая проходит. С точки зрения моды это сейчас феерия. Но всё равно после этого хайпа вокруг ИИ всё живое будет ещё более востребовано. Сейчас все наедятся и вернутся к живому.

Он также отметил, что отличить синтетический вокал от настоящего можно по характерной «чистоте» и отсутствию эмоциональной глубины. По его словам, у ИИ нет души, а подобные треки — это лишь один из инструментов и выразительных приёмов, которые артисты могут использовать в работе.

При этом ранее Валерия высказывалась о нейросетевых исполнителях критически. В интервью «Рамблеру» она называла эту тенденцию рискованной для индустрии и подчёркивала, что цифровые проекты должны существовать отдельно от традиционной сцены, чтобы сохранялась честная конкуренция между живыми артистами. Валерия также заявляла, что дуэты с ИИ записываются «ради хайпа» и отказалась от идеи «повторить это».

