Сабли Газманова, иконы Лепса: 9 странных хобби артистов, которые вас удивят

Успешная музыкальная карьера нередко открывает путь к дорогостоящим, а временами и довольно необычным хобби. Григорий Лепс скупает древние иконы, Боб Дилан создаёт шедевры из металлолома, а барабанщик New Order Стивен Моррис разъезжает по своей деревеньке на настоящем танке. «Рамблер» рассказывает об этих и других необычных хобби, которыми увлечены российские и зарубежные музыканты.

Боб Дилан: металлические скульптуры

Культовый автор-исполнитель Боб Дилан записал 40 студийных альбомов, получил Нобелевскую премию по литературе и открыл выставку своих рисунков в Нью-Йорке, но и на этом список его увлечений не заканчивается. С 2013 года артист регулярно демонстрирует поклонникам свои скульптуры, созданные с помощью сварочного аппарата и металлолома. По словам Дилана, его интерес к материалу связан с местом, в котором он вырос. Артист родился в промышленном городе Хиббинг неподалёку от крупнейшего в мире месторождения железа.

На своих выставках Дилан представлял невысокие ворота, символизировавшие некое «негативное пространство».

Они могут быть закрыты, однако в то же самое время они впускают внутрь ветра и времена года. Они могут замкнуть вас внутри и замкнуть вас снаружи. В определенном смысле это одно и то же.

В мае 2022-го музыкант даже соорудил полноценный семитонный вагон, выставленный как арт-объект в парке «Шато ла Кост» в Провансе.

Григорий Лепс: коллекция икон

Исполнитель песен «Я уеду жить в Лондон» и «Самый лучший день» Григорий Лепс — заядлый коллекционер православных икон. Артист признавался, что всегда мечтал о таком собрании, но смог заняться этим лишь к 30 годам. По словам Лепса, его увлечение иконами связано с интересом к истории России.

Сегодня в его коллекции — больше трёхста икон, созданных в период с XVI по XX века. В 2020 году собрание икон Лепса даже привлекло внимание Книги рекордов России: артист получил грамоту, удостоверяющую рекордные размеры его коллекции. Её признали самым крупным частным собранием, принадлежащим музыканту в России. Лепс также утверждал, что искусствоведы оценивают его коллекцию в сумму от 25 до 35 миллионов долларов.

Стивен Моррис: коллекция военной техники

Не менее интересной выглядит коллекция Стивена Морриса: барабанщика, выступавшего в группах Joy Division и New Order. Ударник не просто собрал внушительный набор военной техники, но и научился водить танк. По воспоминаниям Морриса, всё началось с его желания купить винтажную машину марки Bristol. Эта идея не понравилась его жене, так что ударник решил приобрести нечто иное — полноценный военный танк.

Как Моррис рассказал в интервью Electronic Beats в 2009-м, его всегда интересовало, каково водить подобный транспорт. Свои эмоции от вождения музыкант сравнил с американскими горками: страшно, но в то же время волнующе. Особый восторг у Морриса вызывало понимание, что во время поездки на танке он ничего и никого не раздавил, хотя это могло произойти.

Дейв Мастейн: боевые искусства

64-летний метал-музыкант Дейв Мастейн, известный как лидер коллектива Megadeth, — известный знаток боевых искусств. В молодости артист практиковал кунг-фу, в 1999-м занялся тхэквондо, а в 2010-м получил чёрный пояс по укидокану — особому виду искусств, сочетающему больше девяти стилей борьбы. Зимой 2025 года Мастейн также достиг высочайшего мастерства в бразильском джиу-джитсу, став обладателем уже третьего чёрного пояса.

Олег Газманов: коллекция казачьих шишек и сабель

При резкой необходимости защищать себя также не растеряется российский артист Олег Газманов, коллекционирующий холодное оружие. Артист увлёкся этим диковинным хобби ещё в детстве, прошедшем в послевоенное время: в окрестностях Калининграда ещё оставалось брошенное оружие, которое Газманов подбирал и нёс к себе домой. Больше всего артист гордился настоящим, хотя и проржавевшим пулемётом.

Во взрослые годы Газманов продолжил собирать коллекцию, сосредоточившись на казачьих саблях и шашках. Многие из предметов его собрания артисту подарили поклонники.

Брайан Мэй: астрофизика

Британский гитарист Брайан Мэй прославился как участник рок-группы Queen, но его карьерные достижения не ограничиваются сферой музыки. Ещё до глобального успеха команды артист начал диссертацию о межпланетных пылевых облаках, но забросил её из-за стремительного взлёта Queen. В 2006-м Мэй вернулся к своим наработкам, а годом позже получил докторскую степень в университете Эксетера. В апреле 2008-го гитарист даже занял пост ректора в Ливерпульском университете Джона Мурса, но покинул должность спустя пять лет.

Мик Джаггер: балет

Лидер культовой рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, известный неубиваемой харизмой и эффектными движениями на сцене, открыто заявлял о своей любви к балету. В интервью изданию Q Magazine в 2001 году артист признался, что поддерживает тонус изнурительными занятиями. В ту пору Джаггер бегал, плавал, занимался кикбоксингом, йогой и пилатесом. Наиболее полезным для музыканта оказался балет: танцы помогали Джаггеру сохранять баланс. Не исключено, что вдохновением для этой практики послужило его близкое знакомство с советским танцором Рудольфом Нуреевым, длительное время проживавшим за рубежом.

Деймон Албарн: пинг-понг

Необычный вид спорта также увлёк Деймона Албарна — лидера рок-групп Blur и Gorillaz. В свободное время музыкант играет в пинг-понг и даже вызывает на поединки коллег. Например, он одолел рэпера Pusha T и журналиста Зейна Лоу, а также предлагал сразиться Дрейку. В 2011-м артист даже принял участие в съёмках документального фильма об этом спорте: помимо Албарна, в картине также появилась сборная Англии по пинг-понгу.

Ольга Бузова: бокс

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своих соцсетях нередко заявляет, что её дни расписаны по часам. Тем не менее артистка всегда старается найти время для спорта и, в частности, — для бокса. Бузова давно им занимается, а в 2021-м её даже пригласили выступить на открытии чемпионата мира в Сербии. Артистка исполнила там песню «Катюша» и, переволновавшись, случайно произнесла со сцены фразу «из любви с Россией» вместо «из России с любовью».

По словам певицы, её интерес к боксу связан с «пользой и весельем», которые вызывают занятия этим видом спорта. Бузова также заявляла, что занятия помогают ей развивать скорость реакций и бесстрашие перед непредвиденными обстоятельствами. Артистка регулярно делится кадрами с тренировок в своих соцсетях. Одну из публикаций из спортзала в 2021 году Бузова даже сопроводила подписью «представляла Даву», имея в виду своего бывшего партнёра Давида Манукяна.