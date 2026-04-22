Биография лидера «Ундервуда» Кучеренко ляжет в основу рок-н-ролл-драмы

Биография лидера рок-группы «Ундервуд» Максима Кучеренко легла в основу театрального спектакля «46 минут». Постановка представляет собой рок-н-ролльную драму, созданную по мотивам его автобиографических текстов. Премьера состоится 1 июня в московском Театре на Трубной.

В основу спектакля вошли четыре очерка музыканта, которые, по замыслу постановщиков, наиболее полно отражают его личность и творческий путь. Режиссёр Евгения Тодорова рассматривала эти тексты как материал на стыке классической драматургии и современного взгляда, стремясь перевести их в театральную форму и создать историю о художнике и его внутренней эволюции.

Как сообщили в пресс-центре НСН, Кучеренко дополнил постановку новыми и ранее не исполнявшимися песнями, а также стихами и незавершёнными музыкальными набросками. В спектакле также используется редкий поэтический материал автора, включая отдельные циклы, ранее не звучавшие со сцены.

Тодорова отметила, что в процессе работы над постановкой команде пришлось отказаться от привычных театральных подходов и выработать новый способ взаимодействия с материалом. По её словам, особенность спектакля заключается в динамической структуре, где акцент смещён с традиционного драматического переживания на звуковое и музыкальное развитие текста.

