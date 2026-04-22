Регина Тодоренко поставила крест на воссоединении Лазарева и Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что поклонникам не стоит рассчитывать на возвращение группы Smash!!. Она рассказала об этом на гала-ужине Премии Муз-ТВ 2026.

© Соцсети Регины Тодоренко

По её словам, несмотря на интерес к возрождению популярных коллективов «нулевых», участники дуэта придерживаются разных взглядов на возможное воссоединение. В частности, она отметила, что Влад Топалов не планирует возвращаться к совместному проекту с Сергеем Лазаревым.

Также Тодоренко поделилась личным музыкальным рейтингом, в котором на первом месте оказался её супруг Влад Топалов, а на втором — певец Ваня Дмитриенко. Она объяснила это личными симпатиями и тем, что следит за творчеством артистов разных поколений.

Кроме того, телеведущая отметила, что совместная работа с мужем в проекте «Ставка на любовь» стала для них возможностью чаще проводить время вдвоём. Как Тодоренко рассказала «Газете.Ru», съёмки помогают им совмещать рабочий график и семейную жизнь, несмотря на плотную занятость и воспитание детей.

