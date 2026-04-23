Баста и Гуф честно признались, какие отношения их связывают 15 лет спустя

Песня «XV лет спустя» возглавила второй совместный альбом двух легенд русского рэпа — Басты и Гуфа. В этой композиции музыканты осмысляют свою дружбу со всеми её взлётами и падениями. Трек почти сразу оказался в лидерах российских чартов. «Рамблер» приводит текст песни, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Баста и Гуф — «XV лет спустя»: текст песни

[Припев: Гуф, Баста]

Это не фит друзей, это не фит кентов

Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто

Мы с Васей были у тебя в башке в гостях

Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя

Это не фит друзей, это не фит кентов

Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто

Мы с Лёхой были у тебя в башке в гостях

Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя

[Куплет 1: Гуф]

Тут не будет бла-бла-бла, не будет тра-тра-тра

Не будет про то, что стало сейчас и было тогда

Не скажу, откуда я ехал и приехал куда

Тут Вакуленко и Долматов — пятый десяток

Я бы сказал так: у меня есть старший братан

Он младше меня, но он вырос не по годам

У каждого своя суета, мы видимся иногда

Я могу ему набрать всегда, он и так знает, где я там

Он в курсах, что у меня вроде всё нормально

Я вижу, что у него всё нормально через разные экраны

Нам, видимо, опасно проводить время вместе часто

Если я тут смог оказаться, прошло лет пятнадцать

Ведь это Гуф и Баста — ветер подул, значит, он

У нас чаёк, сладости, курочка и паста

Если честно, ******* [всё равно] сейчас, чё у вас там

За рулём Васян-маэстро, вокруг музыкальное царство

Немного другие, но всё те же родные стены Газа

Это что-то своеобразное, сука, жизнь прекрасна

Те же ******* [поддёвки] на братском, те же лица от смеха красные

Мы такие же разные, но это классно

Дело в том, что друг от друга нам ничего не надо

Мы нормальные ребята, нормально зарабатываем

И когда случается так, что мы на студии с ним рядом

Это проживёт в твоих ушах ещё минимум десяток

[Припев: Баста, Гуф]

Это не фит друзей, это не фит кентов

Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто

Мы с Лёхой были у тебя в башке в гостях

Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя

Это не фит друзей, это не фит кентов

Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто

Мы с Васей были у тебя в башке в гостях

Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя

[Куплет 2: Баста]

Между нами всякое было

Рамс на мобилах, качели в эфире

Он пропадёт надолго где-то в Тае

И вдруг Лёха уходит в тень и появляется Алик

У Гуфа траблы — вся страна в курсе

А я продолжаю держать руку на пульсе, где-то на Курской

Наберу ему не в кипиш, без всякого: «Чё ты? Как ты?»

У братки снова траблы — доктора, адвокаты

Баста и Гуф

Прославленный коннект двух, друг друга не переносящих на дух

Двухтысячный год, где-то в Приэльбрусье

С тех пор сошло много лавин, и спустя двадцать пять лет мы тут с ним

Ты пишешь по два альбома в год, чтобы успеть

А нам достаточно спеть раз в пятнадцать лет, чтобы оставить след

И плевать на то, что у вас там в хит-парадах

Мы заскочили — и значит, будет кач от Вакуленко и Долматова

Шучу и извиняюсь, детишки, не обессудьте

Это старческий маразм, не слушайте, не комплексуйте

В этой строке два этажа — рифмую на суффикс

Тут два старых скуфа, и мы вернулись

Всем привет!

[Припев: Баста, Гуф]

Это не фит друзей, это не фит кентов

Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто

Мы с Лёхой были у тебя в башке в гостях

Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя

Это не фит друзей, это не фит кентов

Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто

Мы с Васей были у тебя в башке в гостях

Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя

Баста и Гуф — «XV лет спустя»: история создания

Трек «XV лет спустя» вошёл в альбом «Баста/Гуф 2026», который стал первой крупной совместной работой артистов за последние 15 лет. Баста признался, что хотел передать звук начала 2010-х и не стремился подстраиваться под современные тренды. Работа над альбомом велась долго: первая демозапись появилась ещё в 2021 году. В июне 2025-го Баста показал отрывок из «XV лет спустя» в шоу «Вписка» и назвал его трогательным.

Сама песня представляет собой честный разговор двух старых друзей. Музыканты рассказывают об ошибках прошлого и о том, как изменились их жизни.

Баста и Гуф — «XV лет спустя»: интересные факты

Перед релизом «Баста/Гуф 2026» рэперы решили поностальгировать. Они нашли и пересняли свою совместную фотографию 16-летней давности. А потом превратили это в флешмоб для фанатов, предложив им тоже повторить свои старые снимки. Басту и Гуфа связывает 20 лет дружбы. Впервые о них заговорили как о дуэте в 2006 году, когда вышел трек «Моя игра». Ладить друг с другом у рэперов получалось не всегда. В шоу «Натальная карта» в начале 2025 года Баста обронил фразу, что Гуф — самый нестабильный человек в его жизни и с ним невозможно ни о чём договориться.

Баста и Гуф — «XV лет спустя»: клип

Съёмки клипа на песню «XV лет спустя» проходили на даче у Гуфа. Баста приезжает к нему в гости, и вместе они жарят шашлыки и смотрят старые видео.

