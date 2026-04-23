Баста и Гуф честно признались, какие отношения их связывают 15 лет спустя

Баста и Гуф — «XV лет спустя»: текст песни, история создания, интересные факты, клип, слушать трек
Песня «XV лет спустя» возглавила второй совместный альбом двух легенд русского рэпа — Басты и Гуфа. В этой композиции музыканты осмысляют свою дружбу со всеми её взлётами и падениями. Трек почти сразу оказался в лидерах российских чартов.
Баста и Гуф — «XV лет спустя»: текст песни
[Припев: Гуф, Баста]
Это не фит друзей, это не фит кентов
Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто
Мы с Васей были у тебя в башке в гостях
Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя
Это не фит друзей, это не фит кентов
Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто
Мы с Лёхой были у тебя в башке в гостях
Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя
[Куплет 1: Гуф]
Тут не будет бла-бла-бла, не будет тра-тра-тра
Не будет про то, что стало сейчас и было тогда
Не скажу, откуда я ехал и приехал куда
Тут Вакуленко и Долматов — пятый десяток
Я бы сказал так: у меня есть старший братан
Он младше меня, но он вырос не по годам
У каждого своя суета, мы видимся иногда
Я могу ему набрать всегда, он и так знает, где я там
Он в курсах, что у меня вроде всё нормально
Я вижу, что у него всё нормально через разные экраны
Нам, видимо, опасно проводить время вместе часто
Если я тут смог оказаться, прошло лет пятнадцать
Ведь это Гуф и Баста — ветер подул, значит, он
У нас чаёк, сладости, курочка и паста
Если честно, ******* [всё равно] сейчас, чё у вас там
За рулём Васян-маэстро, вокруг музыкальное царство
Немного другие, но всё те же родные стены Газа
Это что-то своеобразное, сука, жизнь прекрасна
Те же ******* [поддёвки] на братском, те же лица от смеха красные
Мы такие же разные, но это классно
Дело в том, что друг от друга нам ничего не надо
Мы нормальные ребята, нормально зарабатываем
И когда случается так, что мы на студии с ним рядом
Это проживёт в твоих ушах ещё минимум десяток
[Припев: Баста, Гуф]
Это не фит друзей, это не фит кентов
Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто
Мы с Лёхой были у тебя в башке в гостях
Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя
Это не фит друзей, это не фит кентов
Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто
Мы с Васей были у тебя в башке в гостях
Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя
[Куплет 2: Баста]
Между нами всякое было
Рамс на мобилах, качели в эфире
Он пропадёт надолго где-то в Тае
И вдруг Лёха уходит в тень и появляется Алик
У Гуфа траблы — вся страна в курсе
А я продолжаю держать руку на пульсе, где-то на Курской
Наберу ему не в кипиш, без всякого: «Чё ты? Как ты?»
У братки снова траблы — доктора, адвокаты
Баста и Гуф
Прославленный коннект двух, друг друга не переносящих на дух
Двухтысячный год, где-то в Приэльбрусье
С тех пор сошло много лавин, и спустя двадцать пять лет мы тут с ним
Ты пишешь по два альбома в год, чтобы успеть
А нам достаточно спеть раз в пятнадцать лет, чтобы оставить след
И плевать на то, что у вас там в хит-парадах
Мы заскочили — и значит, будет кач от Вакуленко и Долматова
Шучу и извиняюсь, детишки, не обессудьте
Это старческий маразм, не слушайте, не комплексуйте
В этой строке два этажа — рифмую на суффикс
Тут два старых скуфа, и мы вернулись
Всем привет!
[Припев: Баста, Гуф]
Это не фит друзей, это не фит кентов
Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто
Мы с Лёхой были у тебя в башке в гостях
Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя
Это не фит друзей, это не фит кентов
Это фит двух типов, знающих друг друга, как никто
Мы с Васей были у тебя в башке в гостях
Мы пришли снова, открывай, пятнадцать лет спустя
Баста и Гуф — «XV лет спустя»: история создания
Трек «XV лет спустя» вошёл в альбом «Баста/Гуф 2026», который стал первой крупной совместной работой артистов за последние 15 лет. Баста признался, что хотел передать звук начала 2010-х и не стремился подстраиваться под современные тренды. Работа над альбомом велась долго: первая демозапись появилась ещё в 2021 году. В июне 2025-го Баста показал отрывок из «XV лет спустя» в шоу «Вписка» и назвал его трогательным.
Сама песня представляет собой честный разговор двух старых друзей. Музыканты рассказывают об ошибках прошлого и о том, как изменились их жизни.
Баста и Гуф — «XV лет спустя»: интересные факты
- Перед релизом «Баста/Гуф 2026» рэперы решили поностальгировать. Они нашли и пересняли свою совместную фотографию 16-летней давности. А потом превратили это в флешмоб для фанатов, предложив им тоже повторить свои старые снимки.
- Басту и Гуфа связывает 20 лет дружбы. Впервые о них заговорили как о дуэте в 2006 году, когда вышел трек «Моя игра».
- Ладить друг с другом у рэперов получалось не всегда. В шоу «Натальная карта» в начале 2025 года Баста обронил фразу, что Гуф — самый нестабильный человек в его жизни и с ним невозможно ни о чём договориться.
Баста и Гуф — «XV лет спустя»: клип
Съёмки клипа на песню «XV лет спустя» проходили на даче у Гуфа. Баста приезжает к нему в гости, и вместе они жарят шашлыки и смотрят старые видео.
