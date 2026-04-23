«Пикник Афиши» впервые станет тематическим и превратится в луна-парк

В этом году музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» не только станет масштабнее, но и впервые получит сквозную тему. Площадки в Москве и Санкт-Петербурге оформят в виде луна-парка с аттракционами, сладостями и насыщенной музыкальной программой.

Концепция предполагает атмосферу «побега от рутины»: посетителям обещают карнавальные декорации, яркие огни и разнообразный лайнап, объединяющий как легендарных, так и актуальных артистов.

Среди участников — группа «Браво», которая впервые за 28 лет выступит вместе с Валерием Сюткиным, а также рэп-артист ЛСП. В программе заявлены совместный сет хип-хоп-музыкантов OG Buda и Mayot, выступления дуэта «Мальбэк & Сюзанна» и группы RSAC, а также шоукейс объединения «ЛАУД» с Борисом Редволлом и Доулесс. Об этом сообщается в соцсетях фестиваля.

«Пикник Афиши» пройдёт в Москве 20 июня на территории музея-заповедника «Коломенское» и в Санкт-Петербурге 8 августа на Елагином острове.

