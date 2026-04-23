Самбурская заявила, что боялась «испортить» военную песню при записи кавера

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что во время работы над кавером на композицию военных лет старалась не копировать оригинал, а аккуратно переосмыслить его.

Исполнительница записала песню «Огонёк» из репертуара Людмилы Зыкиной для альбома «Музыка Победы. Часть 2». Пластинка приурочена к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и выйдет 24 апреля.

По словам артистки, при обращении к подобному материалу важно бережно относиться к первоисточнику и постараться не навредить восприятию знакомой многим композиции.

В проекте также приняли участие рэп-исполнители Баста, Niletto, Миша Марвин, Loc-Dog и Нигатив, певицы Алсу и Валерия, представители «старой гвардии» Александр Буйнов и Александр Маршал, а также поп- и инди-артисты Elvira T, Akmal', Антон Токарев, Асия, Антон Лаврентьев, Владимир Пресняков и группа Те100стерон. Об этом сообщается в «Газете.Ru».

В треклист релиза вошли новые версии известных песен военных лет, среди которых «Журавли», «Любимый город», «Эх, дороги», «Поклонимся великим тем годам», «Нам нужна одна победа», «Тёмная ночь» и другие композиции. Песня «Огонёк» появилась в годы Великой Отечественной войны: её текст написал поэт Михаил Исаковский, а музыка была создана композитором Матвеем Блантером. Со временем композиция стала одной из самых узнаваемых лирических песен военного периода и неоднократно исполнялась различными артистами.

